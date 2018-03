O mito John Neschling

No último dia 01 de janeiro, enquanto Fernando Haddad assumia a prefeitura da maior cidade brasileira, pesquisas indicavam o tratamento pífio que Kassab havia dedicado a São Paulo: ruas esburacadas e às escuras, com conseqüente banditismo desenfreado, eram somente a ponta do iceberg de problemas mais graves que a atual gestão deve enfrentar.

Na área cultural, tão logo o nome de Fernando Haddad se confirmou, boatos indicavam quem assumiria o principal teatro da cidade. A maestrina Ligia Amadio, que havia realizado excelente trabalho com a OSUSP, era um nome forte para estar à frente do Theatro Municipal. Jamil Maluf, apoiado em sua vasta experiência e em esforço político justificável, era outro nome que poderia retomar o posto que um dia havia ocupado. Mas a confirmação de Juca Ferreira como Secretário de Cultura fez com que o “Oscar” fosse entregue ao maestro John Neschling.

Muitos dos leitores se lembram da crise que invadiu a OSESP quando Neschling foi destituído de sua função de maestro e diretor artístico. Foi um imbróglio só: crise administrativa, crise de relacionamento pessoal (especialmente com os músicos), crise com o então Secretário de Cultura, crise com a Fundação OSESP, crise com o governador José Serra. Neschling, talvez inconscientemente, transformou-se em símbolo anti–PSDB. A crise deixou mortos e feridos pelo caminho. E a vitória do PT na prefeitura de São Paulo veio a seu favor. Una-se a isso os vínculos pessoais e profissionais que já o uniam a Juca Ferreira quando este, então Ministro da Cultura, apoiou institucionalmente a Companhia de Ópera, dirigida por Neschling. E a vocação do Theatro Municipal de São Paulo é a ópera.

O esmerado e cuidadoso trabalho do maestro Abel Rocha, em parceria com a então diretora do teatro Beatriz Franco do Amaral, posicionaram o Municipal em posição de respeito, com espetáculos lotados. Em esforço titânico dentro das comemorações para o seu centenário, o teatro foi integralmente reformado. Entre outras façanhas, sob sua gestão, Beatriz Franco do Amaral aprovou a tão almejada existência de uma Fundação para gerir o teatro, o que pode ser a solução definitiva para que se estabeleça uma clara e justa política salarial aos artistas. É muito difícil motivar um artista a dar o máximo de si quando faltam pão e leite em casa, quando os custos de uma educação de qualidade aos filhos a tornam inviável, ou quando os centavos são contabilizados para se decidir se vale a pena ir de metrô ou ônibus ao trabalho. É o que diz o ditado popular: “É o soldado quem faz grande o capitão”. Unido à sua indiscutível experiência e perfil pró-ativo, Neschling está com a faca e o queijo na mão para colocar um ponto final em questões deste tipo e posicionar o Theatro Municipal como a nova estrela da mídia cultural.

Faz alguns anos, tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de Neschling quando fizemos juntos o Concerto n.1 para piano de Tchaikovsky. Saimos, almoçamos, conversamos, passeamos. Como solista pude observar o enorme respeito que os músicos lhe devotavam. E é sobre esse respeito, unido ao crescimento na maturidade profissional, ao crescimento nas relações humanas, em uma veracidade de conduta e, acima de tudo, em transparência de informação que poderemos transformar esta gestão em história. Que todas as experiências do passado se transformem em motivo de acerto, em decisão de se querer colocar a cultura em primeiro lugar.