O Concerto n.2 de Brahms: um trecho difícil

Embora 2011 seja o ano Liszt, confesso que Brahms ocupou – e ainda está ocupando – um lugar especial nos concertos que tenho realizado. E sem minha autorização. São essas coisas que vão acontecendo, como tudo na vida. Vejam só…

Durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão interpretei o contundente Quinteto para piano, em fá menor, com um time de músicos de primeira linha: os violinistas Pablo de León e Rudá Alves, o violista Alexandre de León e o violoncelista Mauro Brucoli. Repetirei a dose em Curitiba, no Espaço Cultural Capela Santa Maria, em dezembro, com outro time de músicos de vanguarda: o Raiff Dantas no violoncelo, Renato Bandel na viola e os violinistas Rafael Ferronato e Martina Lohmann.

Faz poucas semanas, em um concerto que fui convidado a realizar com o clarinetista polonês Kornel Wolak, a escolha do repertório foi significativa: as sonatas para clarinete… de Brahms! Coincidentemente, durante o mesmo período, fui convidado a interpretar, em Paulínia, um dos quartetos para piano que mais me encanta: o n.1 em sol menor, Op.25, de Brahms, com um time de músicos que quase me fez levantar vôo no palco: o Horácio Schaefer na viola, o Cláudio Cruz no violino e Roberto Ring no violoncelo.

Agora chegou o momento de encarar de frente o colossal Concerto n.2 para piano e orquestra. Tenho estudado, revisado e aprofundado em cada compasso. Divido com vocês um pequeno trecho em vídeo da obra com o depoimento de um grande pianista. Afinal de contas, uma imagem vale mil palavras. Fiquem na torcida!