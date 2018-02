Novo CD na praça: Brahms e Franck

Caros amigos,

Nasceu um novo CD!

Aos interessados, haverá dois recitais de lançamento do Sonatas, com entrada franca.

1. Dia 27 de setembro, 20h

Local: Instituto Internacional de Ciências Sociais -IICS (Sede Maestro Cardim)

Rua Maestro Cardim, 370

Repertório do recital

Bach – Suite n.1 para violoncelo em sol maior, BWV 1007

Liszt – Fantasia e Fuga sobre um tema B.A.C.H.

Brahms – Sonata para piano e violoncelo n.1 em mi menor Op.38

2. Dia 27 de outubro, 11h

Local: Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16

Repertório do recital