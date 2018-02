Músicos são mais estressados que outras pessoas?

Após assistir ao programa (link abaixo), confesso que fiquei pensativo.

Concentração não é o mesmo que estresse. Tensão pelo medo da opinião alheia, além de poder ocorrer em qualquer profissão, não se chama estresse, chama-se vaidade. Gerenciamento de egos causa, sim, um desgaste, com toda a desordem de valores: dá-se importância ao secundário. De fato, cada vez me convenço de que o que cansa não é trabalho, mas a desordem (também psíquica) no trabalho.

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/t/todos-os-videos/v/pesquisa-mostra-que-musicos-sao-mais-estressados-que-outras-pessoas/2036199/