Mozart e von Suppé em flashmob surpresa, hoje!

Flash mobs espalharam-se pelo mundo. Nos mais variados estilos. Quem não se lembra do ocorrido em Chicago com a apresentadora Oprah Winfrey? Ou aquele outro, histórico, ocorrido na estação de trem de Antuérpia, com o clássico Do-Re-Mi do filme The Sound of Music? Mesmo quando realizados em menores proporções, seu caráter cênico sempre produz efeito impactante.

Hoje, 12/11, às 16h, o Mozarteum Brasileiro e o Shopping Pátio Higienópolis promovem um evento nestes moldes aqui na cidade. Sessenta e dois músicos, da Orquestra Experimental de Repertório de São Paulo, irão executar trechos da Cavalleria Leggera, de Franz von Suppé, e parte do Concerto em Sol Maior, de Mozart. Sob coordenação e regência do maestro Carlos Moreno, os músicos darão os primeiros acordes em pontos estratégicos do shopping, enquanto se dirigem aos locais de concentração da orquestra, que ocupará os três pisos do átrio do shopping. O flashmob terá duração de 20 minutos.

Aos que quiserem desfrutar de um clima de Natal diferente, vale a pena conferir.