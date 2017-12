Morre pianista Jose Feghali

O pianista Jose Feghali, 53, vencedor da medalha de ouro da Van Cliburn International Competition, em 1985, faleceu ontem em sua casa, em Forth Worth. De acordo com informações da polícia local, muito provavelmente, a causa foi suicídio.

A carreira do pianista incluiu apresentações com a Filarmônica de Berlim, Leipzig Gewandhaus, Royal Concertgebouw, London Symphony, entre outras. Desde 1990 era artista residente da Escola de Música da Texas Christian University. O diretor da escola, diante da inesperada e repentina notícia, somente pode afirmar que estavam todos em estado de choque. Nos últimos anos, suas apresentações tornaram-se mais frequentes no Brasil, com participações no Festival de Inverno de Campos do Jordão, recitais e solos com orquestras nacionais.

Uma perda incomensurável. Estive com ele no estacionamento da Sala SP, faz pouco, trocamos emails, conversamos sobre a vida musical. Lembro-me de sua ultima frase: “Alvaro, mas me escreve mesmo, hein?”. Com tristeza escrevo, agora, esta triste notícia. RIP.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.