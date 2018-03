Julio Medaglia assume Theatro São Pedro

Depois de tantas idas e vindas envolvendo a Secretaria de Estado de Cultura de SP, mudanças de gerenciamento dos teatros e o pedido de demissão do maestro Roberto Duarte por motivos de ingerência na grade artística (conheça maiores detalhes no blog do jornalista João Luiz Sampaio), há poucos minutos chega a notícia de que o maestro Julio Medaglia assumirá a nova posição. Faz poucos dias, em meu estúdio, estive com o maestro conversando sobre tantos aspectos da vida musical. Este assunto foi, mesmo que superficialmente, tocado. Mas ainda nada era certo.

Em breve estarei publicando este bate-papo tranquilo e repleto de idéias que, certamente, trará aos interessados uma visão – em primeira pessoa – sobre música, projetos e vivência artística acumulados pelo novo diretor ao longo de décadas de dedicação profissional.