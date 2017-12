Dobradinha em dose dupla. Ou tripla?

Coincidências à parte – e neste caso a coincidência foi até excessiva -, as temporadas de 2016 promovidas pela Sociedade de Cultura Artística e pelo Mozarteum Brasileiro acabaram jogando luz, durante os meses de agosto e setembro, nos mesmos instrumentos: o piano e o violoncelo. A similitude foi tal que, inclusive, coincidiram até em seus formatos: o do gênero recital para o piano (as duas apresentações ocorreram no mesmo mês de agosto) e o da apresentação sinfônica para o violoncelo (as duas apresentações acontecem no mesmo mês de setembro). Independentemente das considerações que poderiam ser tecidas em torno desta dobradinha em dose dupla, surpresa semelhante marcou as programações do Theatro Municipal de São Paulo e da OSESP que, para suas mesmas temporadas de 2016, programaram o mesmo ciclo completo dos concertos para piano de Beethoven. Food for thought.

O mês de agosto trouxe, pela Sociedade de Cultura Artística, o pianista Lei Ove Andsnes em impecável apresentação. Momentos de pura comoção. O exímio Nelson Freire, figurinha bastante carimbada das temporadas, no mesmo mês de agosto, igualmente jogou seu pó de pirilim-pim-pim nas cadeiras da Sala São Paulo (leia aqui crítica de Sidney Molina). A cronologia faz, agora, chegar a vez do violoncelo. Acompanhados pela Tel Aviv Soloists e pela Filarmônica de Hamburgo, respectivamente, os violoncelistas Mischa Maisky e Gautier Capuçon, enfrentarão seus embates musicais na mesma Sala São Paulo, prometendo provocar o mesmo efeito de catarse na plateia que presenciará esses momentos sagrados. Músicos reconhecidos internacionalmente, são representantes da mais cara grife deste instrumento nos dias atuais.

As apresentações da Tel Aviv Soloists estão previstas para os dias 13 e 14 de setembro, às 21h. A Filarmônica de Hamburgo, igualmente às 21h, para os dias 26 e 27 de setembro. Programe-se!