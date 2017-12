O parque do Ibirapuera, na manhã de hoje, foi tomado por uma quantidade massiva de pessoas que não buscavam o esporte. Buscavam a Orquestra Real do Concertgebouw. A apresentação, breve, funcionou como aperitivo das duas apresentações que acontecerão amanhã e depois de amanhã (dias 24 e 25, às 21h) na Sala São Paulo sob a batuta do maestro Mariss Jansons. O pianista russo Denis Matsuev é o solista convidado.

