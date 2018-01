Colégio Nautas e Centro Cultural Boa Vista: quando cultura e educação caminham de mãos dadas

Nos próximos dias 09 e 11 de maio, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto, respectivamente, o excelente grupo austríaco Wiener Kammersymphonie se apresentará para um grupo de privilegiados. E você pode ser um desses. Com seu vasto repertório musical, o WKS já se apresentou em toda a Europa, desde o Musikverein de Viena ao Festival de Ankara (Turquia), bem com em turnês pelo Brasil, Chile, México, Argentina, Colômbia, entre outros. Terei a alegria de poder fazer música com este prestigioso ensemble na execução do Concerto n.3 de Beethoven. Alegria ainda maior pelo fato de revertermos toda a renda dessas apresentações a causas educacionais e formativas. Esse é o alinhamento perfeito: cultura e educação caminhando de mãos dadas.

Quando os valores educacionais tornam-se escassos, rapidamente nos transformamos em massa de manobra. Não se pensa por conta própria. Engolem-se jargões midiáticos que, mesmo destituídos de valor e sentido, funcionam como cabresto de mentes despreparadas. Mentes vazias. E, como bem sabido, cabecinha vazia é cabecinha assanhada. Já houve quem dissesse ser a ignorância atrevida, porque desconhece o quanto ignora. O politicamente correto ou até mesmo a voz da maioria não são – nem nunca serão – normas de conduta.

O remédio contra toda esta superficialidade de conteúdo e essa avalanche de achismos é a educação. E educação de qualidade, onde os grandes clássicos de todos os tempos e de tantas vertentes – Beethoven, Mozart, Shakespeare, Portinari, entre tantos – ganham seu merecido espaço e destaque. Em muitos países, Mozart é música popular.

O Colégio Nautas, sediado no bairro do Taquaral (Campinas), fundado em 2005 por iniciativa de pais e educadores, rapidamente tornou-se referência na área educacional desta região. Seriedade acadêmica e zelo dos pais no processo formativo de seus filhos originaram este centro de excelência na busca de uma educação personalizada, completa e coerente, formando indivíduos comprometidos com a verdade, livres e responsáveis, com sentido de transcendência. “Educação é algo que não se transfere”, afirmava um desses pais, em visita que realizei à instituição há alguns anos. Para o dia 11 de maio, o Centro Cultural Boa Vista será a instituição beneficiada, devido ao sólido prestígio social, educacional e cultural conquistado pelo CCBV por seus numerosos projetos desenvolvidos na região metropolitana de Ribeirão Preto. Um desses projetos, além de inúmeras iniciativas culturais, é o Renovando Lares, que recebeu merecido reconhecimento por readequar e promover melhorias físicas nas instalações e casas de diversas famílias socialmente debilitadas, em bairros desfavorecidos, com efetiva participação de alunos do ensino médio. Um ato de cidadania.

Todos sonhamos com um Brasil melhor. Todos sonhamos com uma sociedade mais justa. Queremos ser mais? Sejamos melhores.

Campinas – Teatro Castro Mendes – Dia 09 de maio, às 20h (http://www.compreingressos.com/espetaculos/8407-alvaro-siviero-e-wiener-kammersynphonie)

Ribeirão Preto – Theatro Pedro II – Dia 11 de maio, às 20:30h (https://www.ingressorapido.com.br/compra/?id=57155#!/tickets)



Programa

Mozart – A Flauta Mágica

Mahler – Sinfonia n.4 em sol maior – Mov. I (versão para quinteto de cordas)

Brahms – Intermezzo Op.118 n.2 em lá maior

Chopin – Scherzo n.2 em si bemol menor, Op.31

Rossini-Ginzburg – Largo al factotum

Strauss-Grunfeld – Die Fledermaus Op.56

Beethoven – Concerto n.3 para piano e orquestra em dó menor, Op.37