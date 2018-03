Chopin e a Cartoixa de Valldemossa II: o museu se transforma em fogueira.

Contra fatos não há argumentos. Tenho consciência disso. A sentença do último 31 de janeiro de 2011, que juridicamente decretou a cela de n.4 como sendo a verdadeira cela em que Chopin viveu quando de sua permanência nas Ilhas Baleares, na Cartuxa de Valldemossa (Maiorca-Espanha), não tira a enorme importância da cela n.2 – até então considerada a verdadeira – dentro do cenário musical internacional. Responsável do Festival Chopin que ocorre em Valldemossa todos os verões, ela atrai todos os anos milhares de turistas do mundo inteiro, além de artistas do primeiríssimo escalão (www.festivalchopin.com). Foi durante o momento registrado acima, no jardim da cela de n.2, que tive a oportunidade de conhecer melhor o que descrevo abaixo.

Estive extensamente conversando com Rosa Capplonch-Ferrà, herdeira da cela n.2: uma pessoa doce, sensível, de gosto refinado, com enorme sentido combativo e, acima de tudo, uma apaixonada pela boa música. Eu simplesmente queria saber tudo. Segundo me comentou, nunca houve a intenção por parte da cela de n.2 em decretar-se a “verdadeira cela” que abrigou Chopin durante o inverno 1838-1839, em Valldemossa.

A verdadeira história inicia-se quando a condessa francesa Anne Marie Boutroux-Ferrà, avó de Rosa Capplonch, transferiu-se a Valldemossa: seu marido, um pintor apaixonado, encontrou neste maravilhoso recanto do mundo fonte de inspiração para sua arte. Paralelamente ao trabalho do marido, e como fruto do amor que nutria pela vida e obra de Chopin, a condessa dedicou-se – visitando leilões e com a intermediação de importantes colecionadores – a adquirir grande parte do material que, reconhecidamente, pertenceu a Chopin. Uma intenção inteiramente museológica (assista ao depoimento de Rosa Capplonch no post Cartoixa de Valldemossa I). Tive a oportunidade de observar diversos manuscritos, móveis e, inclusive, bonecas de porcelana presenteadas por Chopin a George Sand. Analisei, também, o colete que Chopin utilizou em seu último recital. Uma experiência única, indescritível. O manuscrito do Estudo Op.25 n.2 causou-me forte impacto: sua versão inicial não guarda relação alguma com as edições que atualmente conhecemos.

A primeira idéia de se organizar um Museu Chopin, veio de Jane Stirling, uma nobre escocesa que, apaixonada por Chopin, entre outras coisas, se responsabilizou pelo pagamento do funeral do compositor, realizado em Paris, na Igreja da Madeleine, que durou diversos dias. Ela chegou a enviar à família Chopin todos os objetos e recordações que possuía do compositor, propondo a construção de um museu. Após a morte dos pais e irmãos de Chopin, a coleção de todas essas recordações ficou à guarda de Isabel Barcinska, sobrinha de Chopin. Desgraçadamente, no dia 19 de setembro de 1863, no decurso de uma rebelião polonesa armada contra a Rússia, um desconhecido lançou uma bomba contra o então governador de Varsóvia – o general Berg, simpatizante dos russos – desde o Palácio Zamoyski, onde coincidentemente residia o casal Barcinski. Embora ninguém tivesse saído ferido neste ataque, em represália, o general autorizou que se fizesse uma pilhagem completa no edifício. Do aposento dos Barcinski, os cossacos atiraram pela janela afora todas as recordações de Chopin: numerosas cartas à família e aos amigos, manuscritos, livros, móveis e até mesmo o piano Bucholz em que ele tocara enquanto estudante do Liceu de Varsóvia. As relíquias foram amontoadas pela soldadesca e queimadas com selvática alegria e, o que se deveria transformar em um museu foi transformado, de repente, num montão de cinzas. As correspondências entre Chopin e George Sand também foram destruídas.

A louvável iniciativa da família Ferrà é hoje patrimônio cultural incontestável. Chopin, certamente, entrou na cela de n.2 e ali esteve diversas vezes, juntamente com George Sand, Solange e Maurice. A história se realizou também aqui!

Sobre os vândalos… o que dizer? Que eles existem.