Chopin e a Cartoixa de Valldemossa I: um engano histórico

Talvez alguns ainda não o saibam, mas no último 31 de janeiro de 2011 uma histórica sentença jurídica decretou ser a cela n.4 a verdadeira cela que abrigou o compositor Frederic Chopin quando de sua passagem em Valldemossa, cidade localizada na ilha de Maiorca, a maior das Ilhas Baleares (Espanha), durante o inverno 1838-1839 . Até então pensava-se que a verdadeira cela era a de n.2.

http://www.abc.es/20110201/cultura-musica/abcp-engano-mayor-celda-chopin-20110201.html

Desfrutando da companhia da escritora George Sand, Solange e Maurice – os dois últimos filhos de Sand – Chopin finalizou e revisou neste local o seu Scherzo n.3, Prelúdios, Polonaises, entre diversas outras obras. George Sand, em sua obra Um inverno em Maiorca, retrata este período com enorme realismo. Aconselho vivamente a leitura.

Tive a honra de ser o pianista convidado a realizar o primeiro recital oficial dentro da verdadeira cela (n.4). O recital representou o encerramento do Congresso sobre Interculturalidade promovido pelo Instituto Ramón Llull (www.ramonllull.net). O evento, fechado, contou com a presença de personalidades de diversos países, representantes culturais e membros da ONU. É muito difícil descrever o que se sente neste momento. Enquanto eu tocava, um enorme quadro de George Sand e outro de Chopin, ao meu lado, me observavam atentamente. Janelas, à minha esquerda, levavam meu olhar a paisagens incríveis. Tive a oportunidade de observar diversos manuscritos do autor e, inclusive, ver a roupa que ele utilizou em seu último recital: um colete de cor azul marinho, com forro de cetim branco. Surpreendeu-me verificar que, por exemplo, o manuscrito do Estudo Op.25 n.2 não corresponde a nenhuma das diversas edições que conheço… (aos pianistas interessados posso explicar exatamente isso). Firmei o livro da Cartoixa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em breve estará sendo lançado o DVD da apresentação, contando com um making of que inclui tomadas de diversas ruas desta pequena cidade que é Valldemossa, a cerca de 15km de Palma, a principal cidade da ilha. A vida sempre nos reserva momentos como esse!

Abaixo um pequeno trecho, gravado por um amador, dos momentos de ensaio, de reconhecimento do piano. Recordar é viver!

Aos interessados, fotos aqui