Carmen, de Bizet: uma transcrição para piano de Horowitz

Caros amigos, depois de alguns emails e telefonemas que recebi sobre o post Carmen, de Bizet: um escândalo, que se encontra abaixo deste, como pianista, sinto-me no dever de dividir com vocês a transcrição desta obra para piano, elaborada pelo pianista russo Vladimir Horowitz. A obra apoia-se, fundamentalmente, no tema da ária Les tringles des sistres tintaient, que se encontra no post abaixo. Como sugestão, assista primeiramente o original abaixo para, depois, se embrenhar em toda a riqueza e beleza musical que Horowitz verteu nesta estarrecedora e difícil transcrição. O pianista também russo Yevgeny Kissin, que estará realizando uma série de recitais pelo Brasil em 2012, é quem interpreta. Recomendo já garantir seus ingressos!