Brahms e suas Danças Húngaras: um plágio?

Dança Húngara n.5, Budapest Philharmonic Orchestra, Tomomi Nishimoto (regente)

O contato inicial de Brahms com a música húngara ocorreu quando o compositor alemão era ainda bastante jovem, de modo natural, dado que no século XVIII era muito comum dar à arte musical uma característica húngara, dançante. Diversos compositores – Haydn, Beethoven, Schubert, Weber, Liszt, entre tantos outros – dedicaram-se a esse estilo de improvisação musical cultivada pelos ciganos, utilizando bruscas alternâncias de passagens lentas e rápidas. A identificação de Brahms com o gênero foi tal que, em 1869, aos 36 anos de idade, ele não somente decidiu mostrar ao mundo 10 de suas composições do gênero, escritas em versão para piano a quatro mãos, mas também realizou extensa turnê pela Alemanha com o violinista húngaro Eduard Reményi executando ao piano, de cor, várias das árias ciganas com as quais Reményi encerrava seus concertos.