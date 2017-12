Até os elefantes amam Bach

Eleanor Bartsch decidiu ir ao local onde se encontravam Kelly, 44 e Viola, 45 em momento de aquecimento para sua apresentação com a Wisconsin Chamber Orchestra, onde interpretaria o Concerto para dois violinos em ré menor BWV1043 do compositor alemão. O que ocorre é, no mínimo, surpreendente.

Se um único violino foi capaz de provocar tanta alegria nos animais, o que não ocorreria se ouvissem a obra completa, com a presença do segundo violinista, orquestra de cordas e baixo contínuo?