A Semana da Música no RN: o cérebro e a democratização da cultura

Robert Jourdain, em seu interessante livro Música, Cérebro e Êxtase, aborda diversos aspectos musicais como o som, a harmonia, o ritmo, o desempenho musical, a escuta, a compreensão, entre outros, e sua condução ao momento do êxtase, abordando estes elementos desde o momento inicial em que ondas de pressão sonora incidem nos ouvidos, definidos pelo autor como verdadeiros salões de concerto do nosso sistema nervoso. O autor defende a tese de que a música é a poderosa chave para os mais profundos segredos de nossa mente. Aconselho vivamente a leitura.

Já Oliver Sacks, em seu livro Alucinações Musicais, aborda, entre diversos relatos sobre música e cérebro, o impressionante caso de Tony Cicoria, um cirurgião de 42 anos, ex-jogador de futebol americano, violentamente atingido por um raio enquanto realizava uma ligação telefônica, em uma cabine pública. “Lembro-me de um clarão de luz sair do aparelho. Pegou-me no rosto. Minha lembrança seguinte era a de estar voando para trás. Então, senti-me voando para frente. E então fui envolvido por uma luz branco-azulada… uma sensação intensa de bem-estar e paz. Os melhores e piores momentos da minha vida passaram velozmente por mim. Não havia emoções: tudo era puro pensamento, puro êxtase. Tive a percepção de ser acelerado, de ser puxado para cima. Justo neste momento… BAM!…Eu voltei”. Duas semanas após o acidente, ainda lerdo e falho de memória, consultou novo neurologista, fez novas ressonâncias magnéticas, eletroencefalogramas… E tudo parecia normal. Repentinamente, como ele mesmo comentou, “passei a sentir um desejo insaciável de ouvir música de piano”. Com ânsia repentina, começou a comprar discos. Apaixonou-se por uma coleção de Chopin, interpretada por Ashkenazy, especialmente o Scherzo n.2 e a Polonaise Militar. A seguir – “a primeira vez foi em um sonho” – Cicoria começou a ouvir música na cabeça – “ela chegava e se apoderava de mim”– e, embora nunca tivesse tentado compor, nem conhecesse música, comprou um piano. “Eu me levantava às quatro da madrugada e tocava até sair para trabalhar, e quando voltava para casa ficava ao piano até a hora de ir dormir. Acabei achando que a única razão de eu ter tido permissão para sobreviver era a música”. Comprou livros, começou a ter aulas, viajou a outras cidades para assistir concertos. Uma verdadeira compulsão, como ele mesmo afirmava, por “sintonizar-se com a Música. Minha mulher não estava gostando nada. Eu estava possuído”.

Na última semana, dentro da Semana de Música promovida pela UFRN, os músicos Pedro Gadelha (OSESP) e Luiz Garcia (OSESP), com a participação de acadêmicos da área neurológica, capitaneados por Cláudio Queiroz (Instituto do Cérebro – UFRN), buscaram entender melhor esta realidade. O que ocorre com o cérebro quando escuta sons e vê imagens? O que ocorre na interface cerebral durante a produção musical? Como se manifestam as emoções no córtex cerebral? Sem dúvida, tudo muito instigante. Um protótipo para o futuro.

Movimentando mais de 300 alunos, provenientes de 16 estados diferentes, a Semana da Música criou também interface com escolas públicas, em projeto de inclusão musical. Com mais de 25 apresentações espalhadas pela cidade, contando com a participação de diversos professores internacionais, impulsionou a atividade musical no RN expondo o público de Natal ao padrão internacional.

A iniciativa de Zilmar Rodrigues, diretor da Escola de Música do RN, contou com a coordenação geral de Amandy Bandeira, de Fábio Presgrave (coordenação artística), Cleber Campos (coordenação adjunta) e Nazaré Rocha (coordenação pedagógica).