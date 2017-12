A Música no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Decretado pela ONU, monumentos do mundo inteiro são iluminados de azul, a cor do autismo (a cor deve-se ao fato de a síndrome incidir mais em homens que mulheres). Para 2014, a reconhecida ONG Autismo&Realidade (www.autismoerealidade.org) está promovendo – como ocorre todos os anos – a celebração oficial da data em Brasília, na Catedral Metropolitana (Esplanada dos Ministérios), em um concerto com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, à exemplo do que ocorre na intensa vida musical européia, onde concertos de alta voltagem são oferecidos em igrejas e catedrais locais. Sob regência de seu maestro titular Claudio Cohen, terei a honra de ser o solista convidado (vide programa abaixo). Durante o concerto, a Catedral Metropolitana de Brasília será iluminada de azul. Um momento único, marcante. Adotei a causa.

Minha relação com a ONG Autismo&Realidade iniciou-se faz alguns anos, quando estudos científicos comprovavam a intensa relação da Música como remédio para esta síndrome: um eficaz canal de comunicação dos autistas com o mundo exterior, ao qual julgam não pertencer. Os meios de comunicação, seriados, novelas, entre muitos outros, tem chamado atenção à causa. Outros monumentos – da Torre Eiffel ao Big Ben, passando pelo Sidney Opera House – farão o mesmo.

O evento terá início às 18:15h, com a celebração da Santa Missa, e encerrará às 20h, aproximadamente, após o concerto sinfônico. Entrada franca.

Programa

Strauss – Die Fledermaus

Grieg – Concerto para piano e orquestra em lá menor, Op.16

I. Allegro molto moderato

II. Adagio

III. Allegro moderato molto e marcato

Mahler – Sinfonia n.5 em do sustenido menor – Adagietto

Carl Stromenn – Salute to the cinema

Serviço:

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional

Regente: Claudio Cohen; Solista: Alvaro Siviero

Local: Catedral Metropolitana de Brasília (Esplanada dos Ministérios) – Entrada Franca

Horário: 19h

Aos interessados, fica o aperitivo musical da célebre abertura Die Fledermaus (mais conhecida a partir do minuto 3:00), executada neste vídeo pela Filarmônica de Viena, nas comemorações de Ano Novo. Um dia de alegria!