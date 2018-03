A música mudou!

Previsão é que em 2012 segmento distribuição de musica digital cresça mais de 61%.

O mercado digital – iPods, iPads, iPhones, andróides, entre outros – invadiu nossas vidas. Um fato. Jornais impressos migram para as plataformas digitais. Redes sociais veiculam notícias da própria fonte. Orquestras substituem partituras por tablets (leia aqui). Eu mesmo, caro leitor, falo através de uma dessas plataformas. Assessorias de imprensa são reinventadas. Em “uma” palavra: a comunicação mudou. E o mercado fonográfico foi igualmente engolfado.

De acordo a IFPI – International Federation of the Phonographic Industry, o crescimento fonográfico no Brasil foi sustentado, em grande parte, graças à distribuição digital. Em 2006, como exemplo, o mercado brasileiro de música fonográfico digital representava 1,9% dos R$ 450 milhões investidos. Ao final de 2012, segundo estimativas, o número poderá chegar a 26,3%: um salto de 1133%. Enquanto isso, o mercado de distribuição física, responsável por 98,1% do mercado em 2006, terá queda estimada em 33% ao final de 2012.





Ano Mercado Físico % Mercado Digital % Total 2006 R$442.285.989 98,1% R$8.517.170 1,9% R$450.803.159 2007 R$297.721.803 92,5% R$24.287.188 7,5% R$322.008.991 2008 R$312.267.835 87,8% R$43.503.548 12,2% R$355.771.383 2009 R$315.654.061 88,1% R$42.778.578 11,9% R$358.432.639 2010 R$290.298.390 84,3% R$53.964.412 15,7% R$344.262.802 2011 R$312.346.246 83,7% R$60.852.970 16,3% R$373.199.216 2012 R$295.000.000 73,8% R$105.000.000 26,3% R$400.000.000

Dados para países desenvolvidos:

Fisico Digital EUA 45% 55% Noruega 49% 51% Suécia 50% 50% Canadá 59% 41% Dinamarca 62% 38% Inglaterra 65% 35% Japão 77% 23%

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os países em desenvolvimento:

Fisico Digital India 47% 53% Colombia 70% 30% Mexico 71% 29% Brasil 74% 26% Argentina 87% 13%

Patrick Krauss, diretor-fundador da Dmusic, entende que a distribuição da música digital deixou de ser aposta: é uma realidade. Detentora de contratos diretos com as grandes distribuidoras digitais (entre elas a Google), a DMusic sustenta uma tese: o futuro dos artistas é a independência. “Durante muitos anos, o artista teve que estar vinculado a uma gravadora, proprietária de estúdios de gravação (não era possível gravar sem ter uma “Gravadora”), dos canais de distribuição (grandes varejistas , livrarias e lojas especializadas para vendas) e dos contatos para o marketing do álbum criado. Hoje não precisa ser mais assim”. A segurança de Krauss o levou, inclusive, a sair novamente na frente criando a primeira agência digital de artistas. “Com a popularização da internet e a entrada dos canais de distribuição digital, o artista independente tem a possibilidade de realizar tudo sozinho. Ele pode gravar seu CD ou Single , desenvolver ações de marketing para atingir exatamente seu público e distribuir suas músicas para mais de 55 países, em 48 horas”, declara o diretor.