A Música ao serviço de nobre causa: o CCP Veleiros

Após uma bateria de recitais que percorreu diversas cidades, proponho-me agora a realizar, nesta semana, dois importantes recitais, de modo filantrópico. Um dedicado a causa educacional e outro a importante causa social. A Música é também serviço. E existe maior serviço que a promoção social e educacional?

A AFESU – Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (www.afesu.org.br), que comemora neste ano seu cinquentenário, é reconhecida pela solidez e seriedade profissional na promoção de iniciativas culturais e sociais. Eu mesmo já tive a honra de ser beneficiado pela excelência e qualidade dos serviços prestados pela instituição, que busquei conhecer mais de perto. Coloco minhas mãos – as mãos! – no fogo. De natureza filantrópica, com caráter beneficente e sem fins lucrativos, atua com critério técnico e possui certificações e registros na esfera federal, estadual e municipal. Como resultado do grau de excelência, confiabilidade e idoneidade, a AFESU foi duas vezes contemplada com o Prêmio Bem Eficiente, promovido pela Kanitz Associados. Mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas pelos centros de capacitação profissional da AFESU. Suas unidades – Centro Social Morro Velho, Centro de Capacitação Profissional Casa do Moinho, Centro de Capacitação Profissional Pontal e Centro de Capacitação Profissional Veleiros – formam pessoas que hoje atuam no mercado de trabalho nas áreas de serviços. Não somente dão o peixe, mas também ensinam a pescar, sempre acreditando nos valores da mulher.

O recital beneficente em prol do Centro de Capacitação Profissional Veleiros, localizado no carente bairro de Vila Missionária, ocorrerá no Leopolldo Jardins (www.leopolldo.com.br), no próximo dia 29 de setembro, domingo, a partir das 18h (coquetel). Maiores informações: 11-3459-9235.

Já no dia 27 de setembro, sexta-feira, 20h, em Ribeirão Pires, em caráter educacional, participarei da Primeira Semana de Música, entre os dias 22 e 29 de setembro, promovido pela Escola Municipal de Música de Ribeirão Pires. O recital ocorrerá no Teatro Euclides Menato. Sintam-se todos convidados. As causas merecem. E, como diz o ditado: Quem não vive para servir, não serve para viver.