A dor de uma paixão

No próximo dia 19 de abril cometerei uma loucura. A convite da Orquestra Sinfônica de Goiânia, com quem travo uma relação artística de longa data, sob a regência do maestro Joaquim Jayme, farei os dois concertos de Liszt para piano e orquestra. Tudo em uma mesma apresentação. Não será a primeira vez. Dizem que insanidade não se cura de uma hora para outra, o que justifica minha reincidência na empreitada. Barras de chocolate no camarim e água gelada serão o apoio para contrabalançar as calorias que perderei não somente pela pirotecnia de notas, mas também pelas temperaturas dos holofotes do palco e os 36 graus esperados para este dia.

Esses concertos – Concerto n.1 em mi bemol maior S.124 e Concerto n.2 em lá maior S.125 – guardam alguns fatos em comum. Ambos tiverem suas premières ocorrridas na cidade de Weimar. Ambos foram compostos em um longo período de tempo e de maturação: o n.1 em 26 anos e o de n.2 em 21 anos. Igualmente, chama a atenção o fato de as duas obras apresentarem o mesmo caráter de continuidade entre seus movimentos, interpretados sem interrupções, o que não é comum no gênero “concertos para piano”, normalmente dividido em 3 partes. Outro fato comum, desnecessário ser lembrado, é o elevado grau de dificuldade técnica da saraivada de notas exigidas pelas duas obras. Uma última coincidência, entre tantas outras sobre as quais poderia me deter, encontra-se no fato de que, nas duas premières, o próprio Liszt fez questão de marcar presença no palco: o de n.1 como solista e o de n.2 como regente.

Mas, como esperado, há diferenças: afinal de contas estamos falando aqui de duas obras distintas. A principal diferença, a meu ver, encontra-se no grau de holofote que é dado ao piano: no n.1, o piano brilha como um rochedo ensolarado no meio do mar, em completo protagonismo, próprios da juventude do autor ao iniciar os esboços da obra (19 anos de idade) ao passo que, no de n.2, o piano cede e assume um papel um tanto quanto coadjuvante, misturando-se à orquestra, tal como um tecido bordado, mas o que não lhe retira a forte presença. Os minutos iniciais de cada um dos vídeos evidencia este fato.

A profundidade existencial do Concerto n.2 surge, e essa é minha visão, apoiada nos desdobramentos após a ruptura de sua conturbada relação com a condessa Marie D’Agoult, relação essa que havia escandalizado toda a Europa. O fim desta atabalhoada relação, em 1839, coincide exatamente com o ano em que os primeiros esboços temáticos da obra começavam a ser traçados. Uma relação que durou 4 anos, fadada a não dar certo, dado suas origens equivocadas. E o n.2 passeia exatamente aí: um misto de dor (17:30 a 18:45), indignação (14:15 a 15:30), decisão (13:15 a 14:15), lirismo (10:50 a 12:00), ansiedade (5:00 a 6:15) e recordações de um passado que já não existe mais (0:00 a 2:45; 8:50 a 10:45; entre outros).

Fica o convite a todos a conhecerem essas obras, seja através dos vídeos abaixo, seja pessoalmente no dia da apresentação. E que Deus nos proteja a todos!! 🙂

Serviço:

Centro Cultural SESI – Goiânia

Endereço: Avenida João Leite, 1013

Horário: 20:30h

Entrada gratuita