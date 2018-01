160 pessoas tomam o palco da Sala São Paulo na comemoração dos 20 anos do Instituto Baccarelli

É isso mesmo. Amanhã, dia 18 de dezembro, às 17h, o palco da Sala São Paulo será tomado pelo Coral da Gente do Instituto Baccarelli, Orquestra Juvenil Heliópolis e Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob regência de Isaac Karabtchevsky, para o último concerto da temporada 2016 que marcará e celebrará as comemorações das duas décadas de atuação da instituição. Ex-alunos, patrocinadores e convidados que, nessas duas décadas, contribuíram com o Instituto se unirão em um grande aplauso pelo trabalho de inserção social realizado através do ensino de música erudita para crianças e jovens da região de Heliópolis, uma das mais carentes da cidade de São Paulo.

Tudo se iniciou em 1996, quando o maestro Silvio Baccarelli, sensibilizado por um incêndio de grandes proporções em Heliópolis, prontificou-se a ensinar música para 36 crianças e jovens da comunidade, como forma de diminuir o sofrimento das famílias atingidas e contribuir para a autoestima e possibilidade de educação desses menores. E são dois ex-integrantes do coral que o maestro regeu por várias décadas em São Paulo que permaneceram à frente do Instituto: os irmãos Edilson e Edmilson Venturelli. Além da gestão executiva e da imagem institucional, eles são os responsáveis pelo desenvolvimento das diferentes atividades da entidade, e por ampliar significativamente a dimensão da instituição de ensino que, hoje, beneficia mais de 1.300 jovens.

Franz Von Suppé, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Antônio Carlos Gomes, além de canções brasileiras como “Maria Maria” (Milton Nacimento), interpretada pelo Coral da Gente. Um momento de celebração da vida, das relações de amizade e, acima de tudo, um momento de celebrar a superação em tantos desafios que o dia a dia do Instituto presencia. O grupo tocou em importantes palcos, como Sala São Paulo, Theatro Municipal de São Paulo, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Gasteig (Alemanha) e Muziekgebouw (Holanda).

Repertório

Dan Forrest – Psalm 8

Milton Nascimento – Maria Maria

Sivuca/Clara Nunes – Feira de Mangaio

Ivan Lins/Vitor Martins – Depende de Nós

Franz von Suppé – Overture Cavalleria Leggera

Giuseppe Verdi – Overture A Força do Destino

Richard Wagner – Overture Rienzi

Carlos Gomes – Overture Lo Schiavo

SERVIÇO

Coral da Gente do Instituto Baccarelli, Orquestra Juvenil Heliópolis e Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob regência de Isaac Karabtchevsky

Local: Sala São Paulo

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos – São Paulo/SP

Data: 18 de dezembro (domingo), às 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira)

Vendas: Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br ou 11/4003.1212)