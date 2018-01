Vanguart faz versão inusitada de ‘Cilada’, clássico do Molejo

Uma das bandas mais conhecidas da cena alternativa do País na atualidade surpreendeu a todos nesta semana. O Vanguart, de Cuiabá, se juntou ao músico e apresentador Chay Suede para tocar uma versão inusitada do hit Cilada, do grupo Molejo. A música foi gravada para o programa O Jardim de Inverno. A banda usou e abusou dos violinos, desacelerando o “ritmo frenético” da versão original do Molejão. No ano passado, o Vanguart lançou Muito Mais que Amor, o terceiro álbum de estúdio.

Tributo ao Raça Negra. Em 2012, várias bandas se reuniram para homenagear o Raça Negra, um dos grupos de pagode de maior sucesso da década de 90. O projeto foi criado e idealizado pelo jornalista Jorge Wagner e contou com nomes como Hidrocor, Letuce, Minha Pequena Soundsystem, Lulina e Vivian Benford. Jeito Felindie inclui os grandes sucessos do Raça Negra em versão indie rock, de Cigana a Cheia de Manias.