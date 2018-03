Um som de ‘nego veio’

Mesmo sendo gravada de forma totalmente independente, o vocalista Tibless não sabe explicar ao certo como Preta Rara foi parar em algumas rádios da capital paulista. “A música não estava pronta, era apenas uma versão inicial. Fomos repassando para os amigos. Queríamos, na verdade, saber a opinião deles. Ver se tinha a pegada. De repente estava todo mundo ligando para a gente. Tinham ouvido nosso som”, afirma. E assim, de maneira espontânea, a banda de samba-rock Vitrolla 70 ganhou espaço nas noites paulistanas e hoje é uma das grandes apostas do gênero.

Formada em São Paulo no ano de 2009, o Vitrolla 70 faz um samba-rock com influências setentistas, como sugere o próprio nome. As referências vão de Trio Mocotó, Ray Charles e Marvin Gaye a, claro, Jorge Ben, maior ídolo do grupo. “Todos os integrantes tiveram formação musical em igrejas pentecostais. O gospel americano, os anos 1950, os órgãos: tudo isso também sempre esteve presente em nossa essência. O que nos torna diferente é justamente essa mistura. É a simplicidade de fazer samba-rock sem pensar em fazer samba-rock”, diz Tibless.

O álbum de estreia do grupo, o Rock Samba Style, com 12 músicas, já está pronto, mas algumas questões comerciais e financeiras ainda não permitiram o lançamento do disco, que deve sair até o fim do ano. “Muita gente acha que ser independente é só gravar um CD e sair por aí tocando. Ser 100% independente vai além da questão musical. É preciso agendar os shows, ver a parte financeira, selecionar fotos, conseguir equipamento. Há todo um trabalho administrativo feito por nós mesmos”, lembra o baixista Digão.

Som de nego veio. “Uma molecada nova que faz som de nego veio”, disse certa vez o pai de um amigo da banda. Essa talvez seja a melhor definição para o tipo de som feito pelo Vitrolla 70. Em junho deste ano, o grupo paulistano realizou um de seus maiores sonhos. Eles se apresentaram ao lado de Nereu. “Foi uma honra tocar ao lado dele. Demorou para acreditar. O Nereu é um cara espetacular e nos deu várias dicas. É até difícil dizer alguma coisa”, brinca Tibless.

A mistura peculiar de samba, soul e gospel do Vitrolla fica clara em músicas como No que vai dar, Se for meu e Rosildo, esta última que, segundo o grupo, retrata não só a história de vida dos integrantes da banda, mas a de muitos brasileiros – Um carinha simples, de origem humilde. Honestidade e valor. Nascido em 1979. Ouvia os discos do Ben e do Mocota. Quero ser swingueiro. Vou comprar um violão – “Essa sem dúvida é a realidade de muitos cidadãos que nasceram no fim da década de 70 e estão aí na luta, seja na música ou em outra área”, diz Digão.

