Um resgate ao rock nacional

Para o 5PRAStANtAS, nunca antes na história deste País o rock esteve tão em alta. “Ele está em todos os lugares e estilos. Nas jaquetas de couro do cara que toca sertanejo ou nos óculos escuros de um ícone da música pop. O que falta ao rock é ser redescoberto como gênero musical para o grande público“, afirma o guitarrista Thiago Lecussan.

Formada na década de 90 na zona oeste da capital paulista, a banda 5PRAStANtAS faz um rock ‘n’ roll clássico e sem firula. O grupo se destaca pela maturidade das letras em português e as guitarras harmonicamente consistentes.

Com influências que vão de Ultraje a Rigor, Barão Vermelho e Lobão, a banda hoje é composta por Caio Bars no vocal, Thiago Lecussan na guitarra, Paulo Pascale no baixo, Ciro Rezende na bateria e Gabriel Kanazawa no teclado.

O processo de gravação do primeiro e único álbum do 5PRAStANtAS – Outra Frequência – foi longo. Gravado de forma totalmente independente no Estúdio Space Blues, o disco com 11 faixas demorou um ano para ficar pronto. “É quase como uma faculdade. Demora. Todos os integrantes evoluíram muito musicalmente neste período. A gente pode dizer que este trabalho é o divisor de águas da banda. Encontramos nossa verdadeira sonoridade”, diz o vocalista Caio Bars.

Os anos 1990. A década de 90 é uma grande inspiração para o 5PRAStANtAS. Prova disso é o nome do maior sucesso do grupo: Clichê dos 90. “A música certamente diz muito sobre nós. Os anos 1990 foram essenciais para a nossa formação musical. Quem já chegou à faixa dos 30 sabe disso”, brinca Caio.

No início de agosto, com ajuda do projeto Catarse, os paulistanos lançaram o videoclipe da música. Em apenas algumas horas, o vídeo gravado em uma loja de discos na zona oeste de São Paulo já tinha mais de mil visualizações no YouTube.

“Ser independente é muito difícil, principalmente para quem faz rock ‘n’ roll. A coisa triplica de dificuldade. O rock nacional precisa ser tratado como produto novo. Só assim a lógica musical poderá ser reinventada”, ressalta Thiago.

5PRAStANtAS

Contatos: contato@5prastantas.com.br ou shows@5prastantas.com.br

Site: www.5prastantas.com.br

Facebook: facebook.com/5prastantas

