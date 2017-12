The Moondogs e a melhor herança do produtor Roy Cicala

Roy Cicala, lendário produtor musical que trabalhou com David Bowie e John Lennon, deixou uma bela herança para os fanáticos por rock ‘n’ roll: a banda paulistana The Moondogs. O norte-americano que viveu no Brasil e morreu de câncer no início do ano é um dos responsáveis pelo som sujo e frenético do quarteto. “É uma música que todo mundo ouve e fala o quão diferente é. Tocamos do nosso jeito. O Roy soube captar a gente da maneira mais intensa e pura possível”, diz Johnny Franco (vocal e guitarra). Além de Johnny, a banda é formada por Gabriel Gariani (baixo), Gabriel Borsatto (bateria) e Victor Prado (guitarra).

Na última quinta-feira, 27, a banda abriu o show do britânico Jake Bugg, no Citibank Hall, em São Paulo. Muitas pessoas da plateia se surpreenderam com o vigor físico do grupo. O conjunto foi escolhido pelo próprio Jake Bugg para se apresentar na capital paulista durante um concurso de bandas promovido por uma rádio de São Paulo. “No cenário atual da música, existem poucas pessoas tão inspiradas como o Jake Bugg. Para a surpresa geral, ele curtiu nosso som e acabou escolhendo a gente.

No Rio e em Porto Alegre, por exemplo, o Jake não gostou de nenhuma banda e ninguém abriu suas apresentações, o que valoriza ainda mais o nosso trabalho“, afirma o baterista Gabriel.





Filho de Moacir Franco, Johnny Franco diz que não se incomoda com o fato de carregar este peso. “Nunca me preocupei. Tenho um orgulho enorme de ser filho dele. Meu pai está sempre presente nas gravações, palpita, dá conselhos e orienta. Na minha opinião, só acrescenta. Nem todos têm a sorte de ter alguém tão especial por perto para dar aquele suporte”, diz Johnny.

A principal influência da banda é os Beatles. “Acho que é redundância afirmar que somos influenciados por eles. Quem não é? Mas, de fato, eles nos inspiram diariamente. Até o nome da banda tem relação com eles”, brincam os garotos. John, Paul, George e Ringo usaram o nome Moondogs apenas por uma noite, durante um concurso de bandas, antes de adotarem The Beatles.



Produzido por Gustavo Riviera, líder do Forgotten Boys, o elogiadíssimo disco Black & White Woman foi lançado no final de setembro e conta com boas músicas, incluindo If You Do, You Do, Wait! e She Said Today. “O lançamento do disco foi bacana, mas temos planos muito mais ousados para o próximo ano. O que vier, portanto, estamos preparados para encarar com sangue no zóio, como lembrou Chuck Hipolitho, dos Vespas Mandarinas”, complementa Johnny.

