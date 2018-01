SP recebe festival de rock instrumental com bandas de 4 países

A cidade de São Paulo será palco de um festival dedicado às bandas de rock instrumental nos dias 24, 25 e 26 de julho na choperia do Sesc Pompeia, na zona oeste da capital paulista. Em cada noite, uma atração brasileira toca com outra estrangeira. Macaco Bong, Labirinto e Huey são os representantes do País no evento, que ainda terá os grupos Falsos Conejos, da Argentina, Mouse on the Keys, do Japão, e Dub Trio, dos Estados Unidos. O valor dos ingressos para o festival A Música Muda vai de R$ 4 e R$ 20. Menores de 18 anos só podem comparecer aos shows acompanhados dos pais. A organização é da banda paulista Huey.

Serviço

Festival A Música Muda

Choperia do Sesc Pompeia, São Paulo – SP

Rua Clélia, n° 93 – Pompeia, às 21h30

Programação

Quinta, dia 24: Macaco Bong+Falsos Conejos

Sexta, dia 25: Labirinto+Mouse on the Keys

Sábado, dia 26: Huey+Dub Trio

Macaco Bong

Huey

Labirinto

Falso Conejos

Mouse on the Keys





Dub Trio