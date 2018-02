Site ajuda bandas novas a engrenar no mercado da música

A história parece familiar. Você tem banda, gosta de tocar, quer fazer shows e mostrar seu material, mas não sabe por onde começar. As dificuldades são imensas. Aonde ir? Com quem falar? O grande problema para quem começa no ramo da música é, de fato, ter um caminho a ser trilhado. Com o objetivo de ajudar bandas novas a se profissionalizar e conquistar seu espaço, o site iPlugger, que acaba de entrar no ar, é voltado para artistas independentes. O intuito da nova plataforma é ajudar os grupos a evoluir no segmento, além de fornecer mais conhecimento na área do business musical.

O iPlugger é dividido em cinco pontos: oportunidades, e-learning, rede social, banco de contatos e highlights (imprensa). O processo funciona da seguinte forma: você cadastra sua banda no site e, a partir de então, pode se candidatar em qualquer oportunidade que surja no mural da plataforma. As ofertas vão de apresentações em casas de shows, passando por cursos online, a um banco de contatos de fotógrafos, produtores, cineastas, estúdios e escritórios. O iPlugger apenas faz a ponte entre os profissionais e as bandas.

O cadastro é totalmente gratuito, assim como as oportunidades oferecidas pelo site. Todo o lucro vem das empresas interessadas em anunciar no site. Futuramente o iPlugger pretende lançar um cadastro plus para membros pagantes. Segundo o idealizador do projeto, Andy Alves (ex-The Name e atual Club America), a carência neste segmento no País ainda é grande. “As bandas no início de carreira têm uma visão romântica e até ingênua da coisa. Na verdade, a música é uma indústria como outra qualquer. Existe uma lógica e a competitividade é muito grande. Os grupos precisam entender como funciona o processo“, diz Andy.

Há 1 mês no ar, o site já conta com quase 600 bandas cadastradas e mais de 100 profissionais no ramo, entre fotógrafos, produtores, cineastas, assessores etc. De acordo com Andy, muitas bandas de qualidade perdem boas chances porque não sabem direcionar suas carreiras.

“Muitos grupos não têm ideia de como divulgar seu trabalho e se perguntam por que não engrenam. As bandas possuem péssimos press kits com fotos ruins e textos mal escritos. Mesmo com uma boa sonoridade, isso influencia no resultado final. Alguns, por exemplo, desconhecem exigências básicas do mercado. Este, portanto, é o objetivo do iPlugger: orientar essas bandas e profissionalizá-las com o intuito de tentar melhorar o mercado”, complementa Andy.

Site: www.iplugger.com.br

Quer mostrar sua música no Alt? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com