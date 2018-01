Seis bandas que você precisa ouvir em 2014

Depois de um ano musicalmente intenso, 2014 deu as caras. É hora de olhar adiante e preparar bem os ouvidos para o que vem por aí na cena alternativa do País. O Alt separou seis nomes que devem chamar a atenção na música no ano de 2014. Algumas bandas já são bastante conhecidas nos circuitos indies das capitais brasileiras e lançaram excelentes discos em 2013. Outras, no entanto, mesmo com uma qualidade evidente, estão apenas começando e possuem poucas composições. De qualquer forma, vale ficar ligado.

Maglore

Formada em 2009 na cidade de Salvador, o quarteto Teago Oliveira (Voz e Guitarra), Nery Leal (Baixo), Leo Brandão (Teclados e Guitarra) e Felipe Dieder (Bateria) lançou um dos melhores discos da música brasileira em 2013. O aclamado Vamos Para Rua traz 11 músicas, incluindo parcerias com Carlinhos Brown e Wado em Quero Agorá e Nunca Mais Vou Trabalhar, respectivamente.

Os Irmãos Carrilho

Os Irmãos Carrilho usam e abusam da música sertaneja brasileira e do bom e velho folk norte-americano. O som dos curitibanos Alexandre Provensi e Matheus Godoy, que não são irmãos, é caracterizado pela melodia das vozes e um resgate iminente ao passado longínquo. São apenas canções de amor, mas que expressam o mais belo e puro sentimento.

Bianca

Bianca já havia despertado a atenção de todos quando lançou a música Chained. Com apenas 18 anos, a cantora e compositora voltou a surpreender no vídeo de What If ao tocar ukelelê. As principais influências da jovem são Regina Spektor, Rita Lee, The XX e Kings of Leon. A carioca estreia a Secret Air Sessions, uma coleção de vídeos que irá mostrar novas canções e versões acústicas das músicas que ela preparou para sua primeira turnê.

Carne Doce

Com influências que vão do rock nacional da década de 1970 ao brega dos anos 1980, a dupla de Goiânia aborda a intimidade diária de um casal. A banda foi criada por Salma Jô e Macloys, que já moravam juntos e ficaram órfãos de suas antigas bandas há mais de dois anos. Eles investiram na relação musical e, “da intimidade do casal”, criaram seis canções que integram o EP Dos namorados.

Apanhador Só

Para muitos, o grupo gaúcho Apanhador Só lançou o melhor disco de 2013. Antes que tu me conte outra quebra paradigmas e faz duras críticas sociais. Em princípio, o álbum não empolgou tanto, pois os fãs esperavam uma sonoridade parecida com a de Um Rei o Zé e Maria Augusta, por exemplo. O quarteto formado por Alexandre Kumpinski (Voz e Guitarra), Felipe Zancaranaro (Guitarra), André Zinelli (Bateria) e Fermão Agra (baixo) também recebeu um prêmio da APCA em 2013 (Associação Paulista de Críticos de Arte) na categoria de melhor álbum.

Castello Branco

Ex-vocalista de uma das bandas mais conhecidas da cena independente do Rio de Janeiro, a R.Sigma, Lucas Castello Branco lançou em 2013 o primeiro e elogiado disco de sua carreira solo, Serviço. Lançado em setembro, o álbum externa bem o amadurecimento dos vocais de Lucas e coloca em evidência belíssimas melodias. Serviço conta ainda com a colaboração dos ex-integrantes do R.Sigma, Tô e Diogo Strausz.

