A partir do próximo sábado, 4 de dezembro, São Paulo recebe a Semana Internacional de Música (SIM). Seguindo os padrões de outras conferências internacionais como o South By Southwest, nos Estados Unidos, o MaMa, na França, e o The Great Escape, no Reino Unido, o evento tem foco no mercado musical e traz ao País uma série de palestras, workshops, projetos e, claro, apresentações de bandas novas.

Até o dia 8, 50 shows serão realizados na região central da capital paulista em locais como o Cine Joia, Galeria Olido, Anexo B, Praça das Artes, Riviera, Baixo, Da Leoni e Red Bull Station. O circuito também contará com 20 painéis de palestras e debates, além de workshops, exposições e mostras audiovisuais.

Segundo a organização do evento, o objetivo da Semana Internacional de Música é debater o desenvolvimento atual do mercado e discutir novas ideias, capacitação de profissionais, formas de gerar receita, valorização dos músicos e viabilização de shows internacionais na América do Sul.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É possível comprar a credencial que dá acesso a todos os eventos relacionados, inclusive apresentações, por R$ 135. Para mais informações sobre a programação e o formulário de inscrição, basta acessar o site www.simsaopaulo.com.

Quer mostrar sua música no Alt? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com