Rick Bonadio dá dicas para bandas novas e alfineta os Los Hermanos: ‘São uns playboyzinhos lá do Rio’

Rick Bonadio não tem papas na língua. Fala o que pensa. O produtor pouco se importa com a fama no meio musical. “Polêmico? Todo músico quer fazer sucesso, ganhar dinheiro, sair com a mulherada e viver disso pelo resto da vida. Essa é a grande verdade.” Na bagagem, bandas como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr. CPM 22, Titãs, Ira! e Tihuana. “Eu busco sempre o sucesso. Faz parte da minha realização. Eu não gosto de trabalhar artistas só por trabalhar.”

Há 20 anos no ramo, Bonadio, que já produziu mais de 300 discos, diz que tudo na música anda muito igual e que as bandas novas precisam ter a capacidade de se reinventar musicalmente: “Criatividade. A gente precisa que os grupos criem letras diferentes e que as combinações entre letra e som seja algo, de fato, novo e interessante”, diz.

Atleta, palmeirense e fã de hip-hop e música eletrônica, Bonadio recebeu o Alt em um dos seus estúdios, o Midas, que fica na zona norte de São Paulo. O paulistano não faz questão de falar o que as pessoas querem ouvir, mas o que, de fato, elas ‘precisam’ ouvir. “Los Hermanos? São uns playboyzinhos lá do Rio. Essa coisa de ficar contando para as pessoas que nós fazemos tudo em prol da arte não cola comigo. É uma grande mentira. Todos querem mesmo é dinheiro e sucesso.”

O que te levou à produção musical?

Na verdade, eu comecei como músico. Cheguei a gravar um disco de rap em 1986. Naquela época, no entanto, não se sabia muito bem o que era rap ou hip-hop. Não tinha mercado. Em contrapartida, durante a gravação do álbum, descobri que gostava mesmo de trabalhar em estúdio. Eu preferia ficar ali dentro compondo, fazendo arranjo e programando. Montei um estúdio muito pequeno no fundo do quintal de uma casa que alugava na Serra da Cantareira. Era minúsculo, tinha só oito canais. Colocava anúncio no jornal, as pessoas ligavam, eu atendia e gravava com elas. O lugar passou a funcionar bem. Comecei a produzir e a dar chances para artistas pela necessidade que tinha de conseguir mais trabalho. À época, eu não pertencia à turma que trabalhava em gravadoras. Estava fora do grupo. Então não tinha como ter trabalho se eu não inventasse o trabalho. Se aparecia um cara legal e eu achava que dava para investir, não cobrava as horas de estúdio dele. Todo o business que criei foi para produzir mais artistas e fazer o que gosto: ficar no estúdio.

Depois de tantos anos na música, qual seu critério na hora de selecionar um artista? Você geralmente pensa no resultado final – o potencial sucesso que este cara pode fazer – ou apenas no quão bom musicalmente ele é?

Trabalho com música há 30 anos e minha forma de pensar não mudou. Eu vejo o talento do cara somado ao potencial que ele tem de sucesso. Se for um artista muito talentoso, mas sem ‘estrela’, eu simplesmente não me interesso. Não gosto de trabalhar artistas só por trabalhar. Sempre busco o sucesso. É uma coisa que faz parte da minha realização. Eu quero isso. O único ingrediente que mudou depois de tantos anos é o meu entrosamento com o artista. Durante muito tempo eu produzi pessoas que não me relacionava bem. Hoje é diferente. Se começamos a trabalhar e a coisa pessoalmente não rola, a gente para. Posso escolher. Quando você trabalha fazendo música dentro do estúdio, é preciso ter um clima prazeroso. Tem muito artista que é pesado e puxa tudo para baixo. Pode ser sucesso, mas, às vezes, tem uma nuvem negra. Não preciso trabalhar com essas pessoas.

Música é negócio, paixão ou talento?

É uma mescla. Primeiramente, se eu não fosse apaixonado por música, eu nem estaria aqui. Não existe essa de você começar a fazer música por business. Eu penso em música 24 horas dias, mesmo quando estou fazendo outras coisas. Música tem de ser paixão e um pouco de ilusão. Você está sempre pirando. Poxa, eu quero fazer um som assim, com aquela referência. Em segundo lugar, talento. Se você não tiver talento, você será um bom ouvinte, mas nunca vai conseguir fazer música. O business é o que completa tudo isso. Porque sem o business é muito grande a chance de cair no vazio, de você tentar fazer música, não conseguir sobreviver e ter de mudar de ramo. É necessário ganhar dinheiro com música para continuar trabalhando com ela. Tem muita gente que me critica: Rick Bonadio só pensa em dinheiro e não na arte. Eu preciso pagar minhas contas e trabalho com aquilo que me dá prazer. Faz parte do negócio. Eu trabalhava no balcão de uma loja. Meu pai me obrigava a fazer isso e eu detestava. O que eu penso até hoje é: preciso ganhar dinheiro com o que gosto para não precisar voltar para lá.

Você acha que as bandas novas de uma forma geral têm uma visão ‘romântica’ e ‘ingênua’ da indústria da música?

Eu penso justamente o contrário. Antes, os caras nem sabiam tocar direito, faziam letras simples e conseguiam ganhar dinheiro. Hoje não. A concorrência é grande. A molecada já sabe que precisa fazer a música, colocar no You Tube, ter um número x de visualizações, conseguir um empresário e lançar o videoclipe. A consciência profissional das coisas é muito maior. Entretanto, existem os caras que ainda estão nessa linha romântica. Não existe certo ou errado. O mais importante é estar feliz na música. Só acho que quanto mais claro, determinado e focado estiver o objetivo, com uma visão mais profissional, maior a chance de dar certo.

Quais dicas você daria para as bandas que estão começando agora?

A primeira coisa é tentar fazer um som original, algo novo. Não adianta copiar o que já existe. Isso, definitivamente, vai torná-lo apenas mais um. A novidade precisa ser impactante. Também é fundamental que se estude musica, que a garotada conheça a parte eletrônica dos estúdios. Hoje muita gente tira o som em casa. Todos têm acesso a equipamentos e a home estúdios para poder gravar. É importante que as bandas saibam como fazer isso porque, certamente, se chega mais longe. Os músicos também precisam estudar vários instrumentos. Já foi o tempo em que montar uma banda e tocar mais ou menos resolvia. Hoje é preciso tocar muito e tocar bem. A competição está muito grande. Os vocalistas, por exemplo, precisam ter personalidade. Não adianta o cara chegar cantando igual ao Chorão (Charlie Brown Jr.) ou o Falcão (O Rappa). Essas referências marcantes criam uma leva de vocalistas parecidos, sem sal. A gente precisa de vocalista diferente. De pessoas que cantam de forma esquisita, porém, legal.

Qual a maior dificuldade para quem tem uma banda hoje em dia?

A gente precisa de mais criatividade. Precisamos que as bandas criem letras diferentes e que as combinações entre letra e som seja algo novo e interessante. A grande dificuldade, portanto, é montar a própria banda. É preciso ter muita criatividade para se reinventar e fazer com que o conceito de ‘banda’ seja novamente interessante. Está tudo muito igual porque são muitos anos de ‘bandas’, com baixo, bateria e guitarra. Já vimos muito isso. Os novos formatos, portanto, chamam mais atenção. Quando temos um duo, com mais música eletrônica ou o funk, que tem uma atitude legal, com letras mais sacanas e tal. Na verdade, nós estamos passando por grandes mudanças e as bandas precisam se atualizar.



Você acha que tudo que é bom faz sucesso?

Não, eu acho que tudo que faz sucesso tem alguma coisa boa. Tudo que é bom não necessariamente faz sucesso. Tem muita coisa boa que a gente ouve e pode ser bom para um grupo pequeno de pessoas e um grupo pequeno de pessoas não vai fazer o cara ter sucesso.

Ídolos, Country Star, The Voice e Pop Star: programas musicais ajudam o artista a engrenar na carreira?

O que as pessoas precisam entender é que quando se faz um programa de TV não necessariamente você está visando a carreira do artista. Isso depende da direção da emissora e uma série de fatores que estão muito além dos jurados e dos próprios participantes. A TV busca a audiência e não a carreira musical do cara. O programa televisivo precisa ser entendido como entretenimento. As pessoas, infelizmente, pensam de outra forma: por que aquele cara não faz sucesso? Se eu fosse o cara que decidisse 100% das coisas, provavelmente, acertaria 1 ou 2 que iam fazer sucesso, mas precisaria fazer, no mínimo, 10 programas. Se você foca 100% na música, a coisa fica desinteressante. É preciso ser muito mais show e espetáculo. Infelizmente funciona assim.

Sobre as críticas que recebe sobre esse lado comercial da música, você acha que todas as bandas querem fazer sucesso e ganhar dinheiro?

Todo mundo quer fazer sucesso, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer sair com a mulherada e viver de música pelo resto da vida. Ninguém quer viver de música por um tempo e depois falir. A meu ver, é óbvio. O cara quer fazer sucesso para se manter. Se ele não consegue, ele pode achar um meio termo e dizer: u tenho um emprego e também faço música como hobby porque eu preservo a minha arte. Isso é balela. Em todas as profissões sempre vai existir a desculpa. É fácil inventar uma desculpa por não ter conseguido algo. Eu mesmo tenho várias desculpas para os meus problemas, assim como todo mundo tem. Eu sou um cara um pouco mais sincero em relação a isso e muita gente me acha polêmico. Eu não sou polêmico. Todo mundo acha que é legal fazer sucesso, ganhar dinheiro, viver de música e ‘pegar’ mulher. Esse discurso de fazer música para não fazer sucesso não existe. Quem pensa assim se inspirou em quem? Se a banda mais underground do mundo chegou até você é porque ela fez sucesso.

Tem alguma banda que se encaixa neste perfil? Os Los Hermanos quando fazem show não tocam seu maior hit, ‘Anna Júlia’…

Isso é besteira! Eles querem mesmo é fazer sucesso. Ganham muito dinheiro, já tinham, na verdade. Eram uns playboyzinhos lá do Rio de Janeiro. Chegaram aqui para gravar e eu disse: essa é a música (Anna Júlia). Se não fosse essa canção, nem estariam aí hoje ou poderiam estar, quem sabe, mas a música ajudou. Foi rápido, impulsionou a carreira dos caras de uma maneira legal. Eles têm uma legião de fãs e já fizeram coisas muito legais, com letras boas e outras não tão boas assim, claro. Essa coisa de ficar contando para as pessoas uma conversa fiada de que nós fazemos tudo em prol da arte não cola comigo. No mundo real, a coisa não é assim. Você abre a porta e entra aqui no estúdio e vê que a conversa é outra. Os Rolling Stones, por exemplo, sempre foram meus ídolos. Eu cresci ouvindo os caras. Um belo dia eu me tornei presidente da gravadora Virgin Records, que cuidava da carreira deles. Durante uma convenção na Inglaterra, há alguns anos, conversei com o Keith Richards. O cara é totalmente a fim de ganhar dinheiro. Ele me perguntou qual música do disco faria sucesso no Brasil. Veja bem, é o Keith Richards! Um cara que já viveu de tudo pensando em qual é a melhor música para gravadora. Então você vai olhar para ele e dizer: – Você não sabe nada de rock ‘n’ roll! É um vendido e não tem amor à arte! O Keith Richards e o Mick Jagger mal conversam. Eles estão juntos por amor à arte ou para ganhar dinheiro?