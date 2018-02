Quatro atrações para ficar de olho no Planeta Terra 2013

No próximo sábado, dia 9 de novembro, São Paulo recebe a quinta edição do Planeta Terra. Dividido em dois palcos, o evento, que terá Blur, Beck e Travis, já trouxe ao País nomes como The Strokes, Iggy Pop, Phoenix, Kings of Leon, Sonic Youth e Smashing Pumpkins. Além dos headliners, o festival realizado neste ano no Campo de Marte, em Santana, na zona norte da capital paulista, contará com boas atrações nacionais. Como o assunto aqui é bandas novas e música independente, o Alt separou quatro apostas para o festival. Vale ficar de olho!

The Muddy Brothers

O trio de Vila Velha, no Espírito Santo, acabou escolhido para abrir o Planeta Terra 2013 depois de uma das bandas finalistas do concurso Rock on Top – que selecionaria um grupo para tocar no evento – foi desclassificada por não cumprir o regulamento. Formado por João Lucas (guitarra e voz), Renato Just (bateria) e Will Just (guitarra e violão), a banda faz um rock ‘n’ roll clássico e sem firula.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hatchets

Formado em São Paulo, o quinteto mistura influências do final dos anos 80 com instrumentação ao vivo. A banda tem Gabriel Militão (guitarra e vocais), Paikan Gonzales (guitarra), Otávio Valezi (baixo), Vinícius Militão (bateria) e André Matt (sintetizador). As músicas mais conhecidas dos paulistanos são Chinese New Years Love e Too Cold To Be Mine.

O Terno

O trio paulistano O Terno, formado por Tim Bernardes (guitarra e vocais), Victor Chaves (bateria) e Chilerme d’Almeida (baixo), lançou o primeiro álbum, 66, em 2012. O disco possui cinco canções próprias e outras cinco versões para músicas de Mauricio Pereira (Os Mulheres Negras). Mauricio também participa tocando sax e cantando. De quebra, em 2012, o grupo faturou o Prêmio Multishow na categoria Clipe do Ano e o VMB como Aposta do Ano.

Clarice Falcão

Foi no conhecido canal do YouTube Porta dos Fundos que Clarice Falcão ganhou notoriedade. Antes de iniciar sua carreira na música, ela também trabalhou como atriz, roteirista e produtora na TV. Com canções recheadas de sátira e humor ácido, em 2012, a cantora lançou um EP. Em abril deste ano saiu o primeiro disco, Monomania, com 14 faixas.

Programação

Palco Terra

13h45 – Hatchets

15h – O Terno

16h15 – BNegão e os Seletores de Frequência

17h30 – Travis

19h30 – Lana Del Rey

21h30 – Blur

Palco Smirnoff

14h15 – The Muddy Brothers

15h15 – Clarice Falcão

16h30 – Palma Violets

18h – The Roots

20h – Beck

Planeta Terra 2013

Data: Sábado, 9 de novembro

Abertura dos portões: 12h

Local: Campo de Marte (Av. Santos Dumont, 2.241 – Santana, São Paulo)

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 16 anos.

Ingressos: De R$ 150 a R$ 350

Central de Vendas Tickets For Fun: 4003-5588

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br