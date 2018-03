Poesia da Zona Leste de SP

Edu Sereno não se considera sonhador. O presente para ele já é um sonho e o cotidiano de São Paulo sua inspiração para fazer poesia. “Muitos dizem que há duas opções na vida: caminhar rapidamente sozinho ou então seguir devagar pelo trajeto, porém, com alguém ao seu lado. Ainda que demore, eu sempre quero estar acompanhado. Assim eu chego mais longe.”

Du cresceu na Zona Leste da capital paulista. Cercado por um leque cultural heterogêneo, aos 16 anos compôs sua primeira música e aos 19 já se apresentava em bares da região. “Tudo que escrevo vem do coração. Nunca pensei na música como algo mercadológico. As canções falam sobre o dia a dia, o amor ou a falta dele. Sou um ser humano normal e tento externar isso em minhas composições”, diz.

Ex-aluno do curso de Publicidade e Propaganda, Edu decidiu abandonar a faculdade para se dedicar à música após sofrer uma apendicite. Segundo ele, foi uma decisão baseada na vibração do coração. “Eu queria ser redator publicitário, mas eu não levava jeito para a coisa. Não conseguia persuadir ninguém. Minha música é um convite a algo que não sei dizer o que é. Convidar não é persuadir”, brinca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2011, ao lado do produtor Rafa Moraes e dos músicos Fernando Nunes, Érico Theobaldo, Beto Vasconcelos e Natan Oliveira, Edu Sereno gravou o EP Esquinas, Janelas e Canções. As cinco músicas do disco foram gravadas no estúdio do amigo Rafa Moraes, o RaMo Produtora, na zona sul de São Paulo. “Eu tinha pouco dinheiro. Optei por usar a grana para contratar os músicos e gravar o CD em um lugar menor. Eram pessoas que me davam mais liberdade musical e não mudavam tanto a construção do que realmente queria”, afirma.

Com rimas fáceis e uma voz leve, Edu Sereno sempre encontra brecha para amolecer a truculência do espírito e o peso do existir. Em Agenda, o paulistano fala de amor sem se esquecer do lirismo cotidiano que é intrínseco à sua essência. “Acho que a poesia é mais real na música alternativa. Artistas como Criolo ou Rodrigo Campos retratam perfeitamente o cotidiano dos cidadãos. Eles falam sobre a nossa cidade e o que ela reflete da gente, nossos problemas. Música no fim das contas é isso aí: histórias que são minhas, mas que poderiam ser de qualquer um”, conclui.

Edu Sereno

Contato: eduserenocontato@gmail.com

Para baixar o disco: http://www.amusicoteca.com.br/?p=7621

Facebook: https://www.facebook.com/edusereno.oficial?fref=ts

Shows em SP: * 14/9 – Puxadinho da Praça * 4/10 – Sarajevo Club * 29/10 – Tanger

Quer mostrar sua música no Alt? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com