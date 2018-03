O rock moderno da banda Os Descordantes

Deixar Rio Branco, a capital do Acre, nunca esteve nos planos da banda Os Descordantes. Para o quarteto, a cena da cidade é tão forte quanto a do famoso eixo Rio/São Paulo. “Adoramos São Paulo. Nosso intuito, entretanto, também é fortalecer a cena do nosso Estado, que é muito talentosa”, afirma o baixista Saulo Melo.

Na estrada há quatro anos, o grupo faz um rock moderno, com batidas fortes e solos precisos. O primeiro disco do grupo, Espera a Chuva Passar, lançado na metade do ano passado, traz boas composições de Diego Torres (voz e guitarras). “As canções, no geral, falam sobre decepções amorosas e frustrações da vida”, revela o vocalista. Além de Saulo e Diego, George Naylor (bateria) e Marxson Henrique (teclado) complementam o conjunto.

A fórmula de Os Descordantes, em princípio, parece batida, mas a teoria musical tão convicta cai por terra quando os primeiros acordes de músicas como Sair Daqui e Hoje de Manhã são ouvidas. A influência da música regional do Acre, como o imponente João Donato, é notória. “Nós nunca vamos nos esquecer das nossas raízes. Isso molda nosso som, ainda que Cartola, Los Hermanos e Beatles sejam grandes influências”, afirma Diego.

Com 11 músicas autorais, Espera a Chuva Passar chegou primeiro na internet e só no mês passado foi lançado na versão física. A banda acaba de fazer uma série de shows no Sul e Sudeste para divulgar o novo trabalho. O quarteto se apresentou em Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba na semana passada. “Essas apresentações foram fundamentais. O público de cada uma das cidades é bem diferente. A galera de São Paulo, por exemplo, é mais exigente. O que é ótimo”, diz Marxson.



