O rock dançante do Ganeshas

Sabe aquela história de que dificilmente o segundo disco de uma banda consegue superar o primeiro? Pura balela. Em Cabeça Parabólica, a banda Ganeshas mostra que amadureceu. Com uma pegada rock ‘n’ roll e letras mais elaboradas, o quarteto carioca formado em 2005 é uma das grandes apostas do gênero. Rua Araucária, Ele não sabe dançar e Longe do Rio externam bem a sonoridade do grupo e mostram que o rock pode ser leve, dançante e, ao mesmo tempo, agressivo.

Composta por Brenno Quadros (vocal), Bruno Keleta (guitarra), Felipe Genes (bateria) e Marcelo Castilho (baixo), a banda Ganeshas lançou o primeiro álbum em 2010. O grupo emplacou quatro canções na trilha sonora de um documentário alemão – Eine Frage der Perspektive. “Não tenho ideia de como isso aconteceu. Hoje em dia está tudo muito conectado. Com a internet, o longe, na verdade, está perto”, diz o vocalista Brenno Quadros.

Cabeça Parabólica foi gravado em Minas Gerais em um dos estúdios do músico Emerson Nogueira. “A gente se desligou de tudo para terminar este trabalho. O local fica no meio do nada, no interior. Conseguimos ter 100% de dedicação à música. Isso foi muito importante para o amadurecimento do grupo. As participações de Luã Yvis – filho da cantora Elba Ramalho e produtor do disco – e Nando Costa também foram fundamentais”, conclui Brenno.

O Ganeshas, que já abriu shows para a banda americana The Walkman e recebeu elogios de Malu Magalhães, foi o primeiro grupo a financiar um clipe via crowdfunding (financiamento coletivo) no Brasil. “Muita gente quer o rock, mas, por algum motivo, ele não consegue decolar e ter a mesma força dos anos 1980 e atingir o público. O cenário da música independente levanta bem esta bandeira”, conclui Brenno.

Ganeshas

Site: www.ganeshas.com.br

Facebook: facebook.com/BandaGaneshas

Telefones: (21) 8868-1579 – Julia Ruffier/ (11) 9815-09556 – Eduardo

