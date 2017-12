O pop eletrônico do DESAMPA

Doses homeopáticas de R&B, batidas eletrônicas experimentais e acordes sucintos de piano que mesclam melancolia e sutileza. A narrativa musical do cantor e compositor DESAMPA é capaz de traduzir com perfeição o lado sombrio e triste de todos os seres humanos. “A música precisa tocar as pessoas. Não tenho preconceito em relação a nenhum estilo, desde que haja sentimento”, diz o paulistano que acaba de lançar seu segundo EP, Hue.

O trabalho de apenas três faixas do artista é mais pesado que o antecessor, Err (2013). Foregone, Not Afraid To Fail e Holdon externam o amadurecimento sonoro do músico, que prefere manter a identidade em segredo. DESAMPA usa máscaras em todos os shows e não quer ser identificado pelo público. “As pessoas adoram mistério e gostam de tentar adivinhar quem está por trás daquela fantasia. Isso aguça a curiosidade e, ao mesmo tempo, faz com que elas se interessem pelas minhas composições. Quando alguém curte a página no Facebook ou baixa algo, portanto, significa que o interesse não está na máscara, mas na música”, afirma.



Com influências que vão de Marvin Gaye a Aretha Franklin, passando por James Blake e The Weeknd, a musicalidade do jovem está fortemente atrelada às artes. Hue tem uma identidade visual própria e vai além das composições feitas no piano. “O EP é composto por três cores diferentes que se traduzem em música. Not Afraid To Fail, por exemplo, traz uma cor mais quente, forte e vívida. O disco pretende abrir a cabeça e a percepção das pessoas, tornando-as próximas de algo que parece visual, mas é sentido pelo som”, completa.

A trajetória musical de DESAMPA começou aos 8 anos de idade quando ouviu os Beatles pela primeira vez e passou a fazer aulas de teclado. Todas as composições do músico começam no piano, seu instrumento de ofício. “Eu tenho uma relação inexplicável com o piano. Músicas sempre saem dele. As composições surgiram quando tocava algo de Beethoven, por exemplo. A inspiração vem de diversos lugares: filmes, artes visuais ou mesmo o cotidiano de São Paulo. Eu tenho o poder de manipular a fonte da minha inspiração”, crava.

