O pop efervescente de Victor e o Gramofone

Uma coisa chama a atenção na sonoridade da banda Victor e o Gramofone: o quarteto não tem medo de se assumir pop. Com letras fáceis, arranjos simples e um vocal doce, o grupo de Piracicaba, no interior de São Paulo, tem apenas quatro singles, mas planeja lançar o primeiro EP ainda neste ano. “Acho engraçado e curioso porque cada um sente a música de um jeito. Eu diria que é rock, mas deixo o estilo para que você defina da melhor forma”, brinca o baterista Phill Prates.

Formada em 2012, Victor e o Gramofone conta ainda com Fabíola Peron (vocais), Matheus Stockmann (guitarra) e Werllon Meira (baixo). Beatles, Wings, Pato Fu e Little Joy são as principais influências dos paulistas. As canções, cantadas em inglês, falam em geral sobre a vida e situações do cotidiano. “No momento atual percebemos que a música cantada em inglês chega mais longe. Quase todo mundo fala o idioma. E também achamos que a sonoridade do inglês soa melhor em nosso estilo”, afirma Phill.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A veia pop da banda fica evidente em Change Today. Acompanhada de um ukelele, a voz de Fabíola cresce. Em First Day of the Year, música mais pesada do quarteto, as harmonias consistentes ganham uma veia mais indie rock a la Strokes do ano 2000. A banda também é atração do festival Playing For Change Day, realizado neste sábado, 20, a partir das 19h, em Piracicaba, em São Paulo. Victor e o Gramofone é uma banda relativamente nova, mas que já esboça qualidade e não vê nenhum problema em ser pop. Afinal, nem tudo que é pop é ruim e nem tudo que é ruim é pop. Fica a dica para as bandas novas.

Victor e o Gramofone

Site: reverbnation.com/victoreogramofone

Facebook: facebook.com/victoreogramofone

Soundcloud: soundcloud.com/victoreogramofone

E-mail: victoreogramofone@gmail.com

Quer mostrar sua música no Alt? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com