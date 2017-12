O groove enérgico do Gullivera

Um rock ‘n’ roll dançante com pitadas de funk e soul. Assim pode ser definido o som do Gullivera. Os paulistas acabam de lançar Tanto Tempo Num Instante, primeiro compacto em vinil do grupo. Produzido por Chuck Hipolitho (Vespas Mandarinas e ex-Forgotten Boys), o disco externa a essência musical do quarteto. “Este novo EP simboliza amadurecimento. Ele representa o que somos e a nossa veia sonora”, diz o guitarrista Icaro Nakata. A banda também conta com Rodrigo Mitsuru no vocal, Guilherme Nakata na bateria e Ede Lima no baixo.

Formada em 2001 no município de Ribeirão Pires, em São Paulo, os primos Icaro, Guilherme e Rodrigo começaram a tocar ainda garotos, quando estavam no ensino médio. “A gente fazia cover de Green Day e Blink 182. Depois, nós adotamos o new metal: Korn, Papa Roach etc. Demorou um tempinho para chegarmos a essa sonoridade com mais pegada e groove”, afirma o batera Guilherme.

O clipe de Tanto Tempo foi filmado na tradicional Galeria do Rock, no centro de São Paulo. Lá, o grupo captou expressões espontâneas das pessoas que ouviam o som do Gullivera. “Fizemos um giro pelo local e pedíamos para as pessoas escutarem nossa música. Filmamos tudo, claro. Algumas gostaram bastante. Outras, porém, foram sinceras e disseram que não curtiram tanto assim”, brinca o vocalista Rodrigo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Formados em Publicidade e Propaganda e Artes Visuais, há alguns meses os integrantes do Gullivera, que também fazem cover de Kings of Leon e outras bandas, decidiram se mudar para a capital paulista. O objetivo é ter 100% de foco na carreira musical. “Precisamos estar mais perto de onde as coisas acontecem. São Paulo é o centro de tudo. As oportunidades aqui são maiores”, complementa Ícaro.

Gullivera

Facebook: https://www.facebook.com/gullivera.oficial

Soundcloud: https://soundcloud.com/gullivera

E-mail: contato@gullivera.com.br ou dayze@estrondo.com.br

Site: http://www.gullivera.com.br/