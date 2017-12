Marcelo Jeneci se apresenta gratuitamente em São Paulo

O cantor e compositor Marcelo Jeneci fará um show gratuito na capital paulista no próximo dia 27 de abril, às 18h. A apresentação será realizada na praça do Cemitério de Vila Cachoeirinha, em frente ao Centro Cultural da Juventude (CCJ), na zona norte da capital paulista. Depois do sucesso de Feito pra acabar, o paulistano lançou no ano passado o álbum De Graça, com 13 faixas inéditas. O disco está disponível para audição no site oficial do artista.

Serviço

Praça do Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha/Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641/Domingo, 27/4, às 18h