Festival em São Paulo homenageia os vinte anos do movimento mangue beat

Para comemorar os 20 anos do mangue beat, um dos movimentos musicais que revolucionou o cenário brasileiro nos últimos tempos, o Centro Cultural do Banco do Brasil vai realizar uma série de quatro shows entre os dias 11 e 12 de outubro, na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo.

O Festival CCBB Caranguejando – 20 anos de Mangue Beat reúne bandas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A proposta é apresentar a força sonora do gênero musical, homenageando duas décadas desta mistura de ritmos que nasceu em solo pernambucano e foi liderado por Chico Science e a Nação Zumbi na década de 90.

Entre as principais atrações estão os grupos Curumin, Mundo Livre S/A, Isca de Polícia, Serjão Loroza e Mombojó. Todas as apresentações começam às 14h e a entrada é gratuita.

Programação

Sábado, dia 11

Isca de Polícia convida Serjão Loroza

Mundo Livre S/A convida Pedro Luís

Domingo, dia 12

Paraphernália convida Ellen Oléria

Mombojó convida Curumin

Serviço

Festival CCBB Caranguejando – 20 anos de Mangue Beat

Dias 11 e 12 de outubro

A partir das 14h

Praça do Patriarca – Centro de SP

Entrada gratuita