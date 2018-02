Coral da Faculdade de Direito da USP canta ‘Beijinho no Ombro’, de Valesca Popozuda

O que esperar de um coral? Músicas eruditas, arranjos clássicos à capela ou, quem sabe, Valesca Popozuda. Sim. O CoralUSP XI de Agosto surpreendeu a todos na última quinta-feira, 21, ao cantar o hit Beijinho no Ombro durante a cerimônia de recepção dos calouros da Faculdade de Direito da USP. O evento foi realizado no Salão Nobre da faculdade, no Largo São Francisco. Um vídeo com a performance inusitada circulou pela internet e caiu nas graças da funkeira, que elogiou a performance: ‘coral maravilhoso!’

