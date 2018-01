Carne Doce lança seu primeiro disco

A banda Carne Doce, aposta do Alt para 2014, acaba de lançar seu primeiro álbum. O disco externa bem o amadurecimento do agora quinteto. Se antes o duo abusava de uma sonoridade suja, crua e sensual, as guitarras agora ganham força e a voz de Salma Jô se destaca ainda mais.

Produzido por João Victor Santana, guitarra e synth da banda, o novo trabalho conta com 10 faixas inéditas – exceção feita a Fruta Elétrica, que ganhou uma nova versão.

As composições do disco homônimo são versáteis. Passivo, por exemplo, destoa das outras nove faixas e traz um ambiente mais claustrofóbico e apaixonante para os ouvidos dos amantes do rock’n’roll.

Já Amigo Dos Bichos, segunda música de trabalho, externa bem a nova cara dos goianos. A canção faz um regresso aos anos 1970 e traz um vocal suave sem perder a intensidade.