Caleidoscópio sonoro

Esqueça os rótulos musicais e consequentemente seus subgêneros. A banda do ABC Paulista Sunable pouco se importa com a classificação. “Nunca assumimos de fato uma tribo. Não queremos segregar. O que a gente faz não é rock, não é jazz, não é samba, não é forró. É música. Música brasileira“, afirma o guitarrista Fê Chírotto.

O fato de vestir a camisa de um único estilo sempre incomodou o grupo, que mescla levadas populares a batidas do samba, reggae e rock. “Na adolescência, claro, é bem comum que você tenha preferência por um tipo de som. É sua autoafirmação. Depois de um tempo, no entanto, limita. O legal é conhecer um pouco de tudo. Isso é fundamental para a proposta do Sunable. Diferentes estilos ajudam na hora de compor uma música”, diz o vocalista Gabriel Guirão.

Formado em 2010 na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, o quinteto tem integrantes das mais variadas escolas musicais. “Eu, por exemplo, tenho influências do rock ‘n roll. Sempre toquei heavy metal e coisas mais pesadas. O Gabriel (vocal) tinha uma banda de forró universitário. É um cara que conhece muito de MPB. O Silvinho (violão) é totalmente do samba. Já o Renezão (bateria) e o Fê Chírotto (guitarra) vão do funk ao rock. É uma mistura louca!”, brinca o baixista Samuka.

O primeiro disco do grupo, Volume 1, com sete músicas, será oficialmente lançado nesta sexta-feira, 11, em São Caetano do Sul. No geral, composições como Me acordando, Canto do beijo e Rolê de Sampa, falam sobre amor, família e a noite paulistana. “Todas as canções representam a essência da banda e aquilo que queremos. Buscamos o equilíbrio entre o pop é o alternativo“, conclui Gabriel.

Sunable

Site: www.sunable.com.br

Contato: contato@sunable.com.br ou imprensa@sunable.com.br

Facebook: www.facebook.com/sunable

SoundCloud: www.soundcloud.com/sunable

Show de lançamento do disco: 11/10 – Hipérion Buffet – Avenida Goiás, 1060 – São Caetano do Sul – São Paulo.

