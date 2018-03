Bandas novas vão homenagear Milton Nascimento em coletânea

O cantor e compositor Milton Nascimento completa 50 anos de carreira em 2015. Para homenagear o popular Bituca, bandas novas de diferentes estados se reuniram para montar uma coletânea. Milton Mil, que deve ser lançada em junho de 2015, reúne os maiores clássicos do artista mineiro. O álbum duplo com 15 faixas e 32 artistas poderá ser conferido no site Scream&Yell, que ainda vai disponibilizar o download do projeto em sua página.



Nomes confirmados para a coletânea:

A Banda Mais Bonita da Cidade (PR)

Aláfia (SP)

Aline Calixto (MG)

Ana Larousse (PR)

Baleia (RJ)

Banda Tereza (RJ)

Blubell (SP)

Bruno Souto (part. Banda Chá de Pólvora) (PE – SP)

Dani Black (SP)

Dom Pepo (MG)

Felipe Cordeiro (PA)

Fernando Temporão (RJ)

Filarmônica de Pasárgada (SP)

Gisele de Santi (RS)

Karol Conka (PR)

Letuce (RJ)

Los Porongas (AC)

Orquestra Contemporânea de Olinda (PE)

Pedro Morais (MG)

Pélico & Bárbara Eugênia (SP – RJ)

Phill Veras (MA)

Rashid (SP)

Selvagens à Procura de Lei (CE)

{Sí}monami (PR)

Thaís Gulin (PR)

The Outs (RJ)

Tiberio Azul (PE)

Tono (RJ)

Vanguart (MT)

Veronica Ferriani (SP)