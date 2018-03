Bandas novas têm estúdio gratuito para gravação em SP

Matéria atualizada às 22h

A maior dificuldade para as bandas que estão começando é conseguir um espaço adequado para gravar suas músicas. Claro que há diversos equipamentos, programas e estúdios disponíveis. No entanto, dependendo de seu aparato técnico, dinheiro e experiência, o resultado final, muitas vezes, pode ser algo questionável.

Desde 2006, o Estúdio Lab C, do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ), que fica próximo ao Terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, é utilizado para gravar gratuitamente as composições dos mais variados grupos interessados na proposta. Do funk ao rap, passando pelo rock e o jazz, o espaço de 40 metros quadrados já gravou com diversas bandas. O projeto foi idealizado por Miguel de Castro Perez e Marcelo Gregório.

Segundo um dos atuais gestores do Lab C, Marco Antonio Ferreira, o Markito, mais de 4.000 bandas já passaram por lá. “Gravamos com muita gente. Alguns são mais rodados, chegam prontos e só gravamos. Outros, entretanto, precisam de um suporte maior. Nosso intuito é gravar e dar orientação musical às bandas”, afirma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com Markito, vários grupos confundem o Lab C com um estúdio de ensaio. “Muitos aparecem e pensam que o local é propício para ensaios. Não temos essa estrutura. Claro que damos algumas dicas e discutimos. O objetivo, todavia, é gravar e fazer com que as bandas saiam daqui com o disco nas mãos para divulgar seu trabalho”, diz.

Para se inscrever basta ir pessoalmente ao local e fazer um pré-cadastro com informações de contato, nomes dos integrantes e sugestão de data. Todos têm direito a quatro horas para utilizar o estúdio. É preciso levar os instrumentos. A fila para gravar costuma ser grande e alguns chegam a esperar semanas para conseguir um horário. As gravações são feitas de segunda a sexta. As inscrições estão fechadas até 22 de setembro, mas serão reabertas no dia 24.

O Estúdio Lab C faz parte do projeto Multimeios, cujo objetivo é instrumentalizar a população mais carente com cursos e oficinas musicais sobre batidas sonoras, edição e produção audiovisual.

Estúdio Lab C

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ)

Endereço: Avenida Deputado Emílio Carlos, n° 3641, Cachoeirinha

Telefone: (11) 3984-2466

Site: http://is.gd/GLxLNb

E não deixe de participar do Alt. Tem banda? Quer mostrar sua música? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com