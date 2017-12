Artistas da música independente homenageiam Belchior em disco recheado de clássicos

O cantor e compositor Belchior, autor de sucessos como Apenas um rapaz latino-americano e Divina Comédia Humana, recebeu uma homenagem de bandas da cena independente. Ainda somos os mesmos é uma regravação do disco Alucinação, de 1976, o mais importante da carreira do músico. Diversos artistas foram convidados para dar novos arranjos às faixas. Manoel Magalhães, Phillip Long, Lucas Vasconcellos (Letuce), Lemoskine, Nevilton e Transmissor são alguns dos nomes que participam do projeto idealizado pelo produtor e jornalista Jorge Wagner. Ele também é responsável por Jeito Felindie, um tributo à banda de pagode Raça Negra, lançado em 2012. O disco pode ser baixado gratuitamente.

Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes é um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. O cearense fez bastante sucesso nos anos 1970. Além de Alucinação, seu segundo trabalho, ele ficou popular com o disco homônimo de 1973.”A ideia de fazer esse tributo veio no fim do ano passado, enquanto ouvia o Alucinação. O nome do artista tinha voltado às pautas por conta da história do sumiço dele, e, naquele momento, percebi como era triste que alguém com um trabalho tão admirável fosse citado sempre por sua suposta excentricidade e não pela sua obra. Como já havia feito o Jeito Felindie, achei que podia ser uma boa hora para homenagear o Belchior e tentar corrigir essa injustiça”, diz Jorge Wagner, responsável pelo projeto.

Belchior também foi homenageado no compacto Entre o Sonho e o Som, que inclui outros sucessos de sua carreira. The Baggios, Jomar Schrank e João Erbetta participam deste segundo EP. De acordo com Jorge Wagner, o grande número de participações fez com que o trabalho tivesse uma continuação. “A ideia em principio era homenagear só o Alucinação com o Ainda Somos os mesmos. Depois, entretanto, senti muita falta de outras músicas, daí fiquei na vontade de fazer um EP bônus, que resultou no Entre o Sonho e o Som“, complementa.