Artista pinta capas de oito discos famosos no próprio rosto

Que tal fazer uma homenagem a todos os discos que marcaram sua vida? Este foi o objetivo da artista plástica Natalie Sharp. A jovem pintou o próprio rosto com as oito capas de álbuns que, de alguma forma, a influenciaram artisticamente. O trabalho foi executado para comemorar o Record Store Day, celebrado no último sábado, 19 de abril. Sharp, que também é compositora e usa o pseudônimo de Lone Taxidermist, demorou mais de três dias para acabar. Segundo ela, o projeto foi bastante difícil e cada pintura demorou em média 3 horas para ser finalizada manualmente. Os destaques ficam por conta dos discos Unknown Pleasures, do Joy Division, Veckatimest, do Grizzly Bear, Autobahn, do Kraftwerk e Remain in Light, clássico do Talking Heads.

[galeria id=10697]