Aquela bossa rock ‘n’ roll

Liderada pelos irmãos sergipanos Bruno Mattos (voz e violão) e Leo Mattos (bateria), a banda Bicicletas de Atalaia foi formada em 2009 na capital paulista. O som do grupo, que também conta com Augusto Passos (baixo) e Kaneo Ramos (guitarra), transita facilmente entre o rock, a bossa nova e o pop sessentista. A inspiração para o nome do quarteto veio do filme As Bicicletas de Belleville (2002), animação do francês Sylvain Chomet, e a praia de Atalaia, uma das mais famosas de Aracaju, no Sergipe.

As composições, no geral, falam sobre amor, corações partidos e o peso da vida. Muitas das letras do Bicicletas mesclam a dose perfeita entre sentimentalismo e a rebeldia rock ‘n’ roll. Sempre driblando rimas fáceis, a sonoridade vai da década de 1960 ao britpop dos anos 1990 em uma troca genuína de acordes. “As composições, em sua maior parte, abordam o amor, mas sem rotular. Não são histórias sobre a relação homem e mulher. Tento deixar o amor em aberto. Este é um sentimento que não precisa de rótulo“, diz o vocalista Bruno Mattos.

O Bicicletas de Atalaia acaba de lançar o primeiro álbum. Produzido por Vinícius Junqueira (Os Mutantes), o disco contém 11 músicas, incluindo Diga-lhe que Mando a Meia, que fala sobre o término de um relacionamento, e Alcoholic Dreams. “Sempre tivemos facilidade em compor em português, embora algumas faixas do nosso disco sejam em inglês. Quando você escreve em português, mesmo com um leque maior de palavras, você fica mais exposto”, afirma Leo Mattos.

Na semana passada, também foi lançado o clipe de O Verão e o Absurdo. O vídeo mostra importantes pontos turísticos do centro antigo de São Paulo em uma estética inspirada na época de ouro da bossa nova. O grupo se prepara agora para fazer alguns shows pelo País. Além de São Paulo, o quarteto se apresentará em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Bicicletas de Atalaia

Telefone: (Eduardo Araújo) – (11) 98150-9556

E-mail: araujoeduardos@gmail.com/bicicletasdeatalaia@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/bicicletasdeatalaia

SoundCloud: https://soundcloud.com/bicicletasdeatalaia/

Twitter: http://www.twitter.com/bicicletasdeatalaia

Instagram: http://www.instagram.com/bicicletasdeatalaia