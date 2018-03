Alt: bandas novas e música independente

Apresentar bandas novas: este é o principal objetivo do Alt, que estreia nas páginas do portal do Estado nesta quinta-feira, 8. O espaço não visa apenas disseminar o trabalho da música independente, mas também traçar um panorama sobre a cena alternativa no Brasil e no mundo, com dicas de lugares, entrevistas, perfis, matérias especiais e resenhas de shows.

O Alt pretende ser um local democrático, de experimentação, onde você possa conhecer música de qualidade. Sem barreiras, rótulos e, claro, restrições. O crescimento da música independente na última década é notório.

Com o amplo avanço da internet e a consolidação de ferramentas como MySpace, SoundClound e YouTube, ficou inegavelmente mais fácil fugir do óbvio e apresentar uma ideia própria.

A abundância dos meios tornou tudo muito rápido e imediato. O Alt, portanto, será uma junção desses conceitos e mostrará ao amante da música o que de melhor surge nos circuitos alternativos. Fato é que o pensamento aqui é de livre arbítrio.

O caminho está livre e não há um padrão a ser seguido. Sejam muito bem-vindos ao Alt. Quer mostrar sua música? Então escreva para a gente: estadaoalt@gmail.com