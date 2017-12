A sinergia cósmica de Roberta Zerbini

Olhos azuis, rosto delicado e jeito de menina. Quem vê Roberta Zerbini assim, meio de longe, não imagina o quão potente pode ser sua voz. A jovem de 26 anos, que acaba de lançar seu primeiro disco, Organika, começou a cantar profissionalmente aos 16 e com 22 já era conhecida nas noites paulistanas.

Com um estilo experimental, as canções de Roberta buscam explorar espaços pouco convencionais da música popular brasileira. “Ao gravar o álbum, não me prendi a nenhuma norma musical, seja na harmonia ou na melodia. Quis fazer experimentações e buscar novos timbres. Minha ideia não é apresentar um virtuosismo técnico, mas mexer com a emoção das pessoas. Música é emoção”, diz.

O processo de gravação de Organika durou dois anos e a parte final do disco foi financiado pelo Catarse. A banda que acompanha Roberta é formada por Thiago Nassif (baixo), André Bordinhon (guitarra) e Guegué Medeiros (percussão). O pai de Roberta, que não é músico profissional, também participa do disco, tocando piano e violão em duas faixas.

Estudante de música do conservatório de Tatui, no interior de São Paulo, e professora de musicalização infantil para crianças de 2 a 3 anos, Roberta acredita na intuição. “O nome do CD – Organika – veio de um sonho que tive com essa palavra. A partir disso, criei todo um conceito para o trabalho. O que é orgânico para mim, por exemplo, pode não ser para ti”, afirma.

As composições de Roberta são baseadas no cotidiano de São Paulo, no ritmo frenético da metrópole e, claro, no amor. “A natureza também é algo frequente em minhas letras. Natureza interior e exterior. Aqueles detalhes que poucos observam na rotina cinzenta diária da capital.”

