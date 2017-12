A poesia folk do paulista Vitor Guima

A timidez e o sotaque interiorano de Vitor Guima podem, em princípio, despertar um sentimento de desconfiança. Quem ouve o jovem de apenas 22 anos se expressar com a letra ‘R’ arrastada, meio sem jeito e encabulado, com as mãos cruzadas, mal suspeita que ali mora um compositor em ebulição. Sutilidade e poesia são as armas do paulista, nascido em Araras, que acaba de lançar seu primeiro EP, 4 Baladas Vermelhas. “Tocar com o coração é requesíto básico. George Harrison, Neil Young e Bob Dylan faziam isso“, diz.

Guima é um daqueles artistas que vê a música como um elemento intrínseco à arte. Para ele, o campo musical está atrelado à literatura, à moda e principalmente ao cinema. “Eu acho que o cinema fala até mais alto pra mim, me sinto bastante influenciado por cineastas como Fassbinder e Almodóvar, por exemplo. Não passo um dia sem ver um filme. E do outro lado a literatura é muito presente, tenho sempre um livro comigo aonde quer que eu vá e até o nome do EP é baseado em um poema do Lorca”, afirma.

Laís, uma das quatro músicas que compõem o recém-lançado EP, externa a essência musical de Guima. Com rimas fáceis, o cantor e compositor encanta pela leveza e fácil execução dos acordes no violão. “Pode parecer contraditório, mas essa canção não foi feita pra uma Laís. A música é um pouco melancólica. Gosto da melodia, é bem leve”, revela.

Apesar da admiração por Bob Dylan, Guima gosta mesmo é de música brasileira. As inspirações vão de João Nogueira, passando Lô Borges e Paulinho da Viola, a Belchior, seu maior ídolo. “Fui a dois shows do Belchior antes de ele desaparecer. Era muito pequeno e, infelizmente, não me recordo muito bem. Tenho tudo do Belchior. Aprendi a gostar por intermédio do meu pai. Posso dizer com toda a certeza do mundo que ele é minha maior fonte de inspiração.”

Norteado pela folk, mas sem deixar de lado o samba, Guima reflete bem o atual cenário da música brasileira. Uma bela aposta para 2015.

